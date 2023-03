Papa Francesco sul celibato: “E’ una prescrizione temporanea”

Non vi è alcuna contraddizione con la fede e la Chiesa per un prete, ha detto il Papa, nel potersi sposare: “Il Vaticano era molto maschilista”.

Papa Francesco in una recente intervista ha toccato il tema del celibato per i sacerdoti e per gli uomini di Chiesa. Bergoglio ha affermato che il celibato altro non è che una “prescrizione temporanea” ma non eterna come ad esempio l’ordinazione sacerdotale. Qualora i preti dovessero sposarsi, continua il Pontefice, ne gioverebbero di maturità.

Papa Francesco: “Il celibato non è eterno, ma una prescrizione della Chiesa temporanea”

Nessuna contraddizione tra matrimonio e Chiesa. Lo ha detto Papa Francesco in una recente intervista, in Argentina, per il giornale Infobae tenutasi per celebrare il suo 10mo anno al Vaticano. Del resto il celibato non è una regola, piuttosto sarebbe il caso di parlare di voto fatto dai sacerdoti, e di una tradizione arrivata fino ad oggi ma non condivisa ad esempio dai pastori protestanti.

Nella Chiesa occidentale, specifica Francesco, “Il celibato è una prescrizione temporanea ma non eterna” e che nella Chiesa cattolica ci sono già preti sposati: “Tutto il rito orientale è spostato, anche qui in Curia ne abbiamo uno con moglie e figlio, l’ho incontrato oggi“.

Sempre sul tema del celibato il Papa ha fatto sapere che la prescrizione temporanea verrà risolta in un modo o nell’altro in futuro. Dunque secondo il Pontefice non vi sarebbe alcun problema per i preti, per i sacerdoti, nello sposarsi ma anzi li farebbe acquisire maturità. Il celibato del resto è una disciplina, come sottolineato dallo stesso Bergoglio, non è un’ordinanza, non è una regola e soprattutto non è eterno.

Papa Francesco: “Il Vaticano era molto maschilista”

Dunque il matrimonio per un prete potrebbe significare, a detta del Papa, anche crescita e rappresentare una possibilità per maturare. “Se non sai lavorare con le donne ti manca qualcosa“. A proposito del maschilismo nella Chiesa, Bergoglio nella sua intervista per il portale argentino ha deciso di toccare anche questo delicato argomento, ammettendo che di fatto il maschilismo ha fatto parte del mondo della Chiesa in maniera innegabile.

Una conseguenza del celibato? Possibile, secondo il Papa: “Il Vaticano era molto maschilista“. Dopo essersi spinto anche su questo argomento Francesco prova poi a smorzare i toni, quasi a giustificare: “Fa parte della cultura, non è colpa di nessuno, è sempre stato fatto così“. Insomma, un’ammissione di peccato a metà, anche se non sono mancate di certo – in questi 10 anni da Vescovo di Roma – i passi in avanti e le aperture da parte del Pontefice.