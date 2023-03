Se vuoi avere una pensione di 1.000 euro necessiti questo stipendio: le stime

Quei cittadini che desiderano percepire una pensione di 1.000 euro devono guadagnare questa quantità di denaro ogni mese.

Scopriamo quanto dovrebbe guadagnare un lavoratore italiano per arrivare a percepire circa 1000 euro di pensione al mese.

Pensione di 1.000 euro, desiderata da tutti

Spesso ai giovani d’oggi viene detto che non andranno mai in pensione. Si tratta di un’affermazione falsa, in quanto è diritto di ciascun cittadino beneficiare dei contributi che ha versato nell’arco della sua vita lavorativa.

Purtroppo, però, il fondo di verità è che oggi si deve faticare molto di più rispetto al passato per ottenere una pensione discreta. Inoltre, non si sa ancora quale sarà l’età pensionabile tra 10, 20 o 30. Si suppone che comincerà tardi.

I motivi potrebbero essere un aumento dell’età media relativa all’aspettativa di vita e la crisi che sta dilagando e che sta mettendo a dura prova tutti gli italiani. In questo clima d’incertezza, gli italiani si stanno chiedendo quali cifre potrebbero percepire in futuro sul proprio cedolino pensionistico.

Per scoprire, ad esempio, come poter ricevere un giorno un cedolino pari a 1000 euro al mese, bisogna effettuare tutta una serie di calcoli specifici.

Di seguito, vi sveliamo quali sono e come effettuarli. Vi consigliamo di aiutarvi con una calcolatrice o con dei sistemi online di calcolo pensati proprio per chi vuole calcolare l’ammontare della propria pensione.

Vi anticipiamo già che, per percepire 1000 euro al mese di pensione, si deve star guadagnando molto di più di questa cifra ogni mese. Non si tratta di una grande notizia per i lavoratori italiani, che secondo gli esperti potrebbero rivelarsi i pensionati più poveri di sempre se la situazione italiana non cambia.

Ecco quanto dovresti guadagnare

Sono tantissime le persone che vorrebbero sapere quanto dovrebbero guadagnare attualmente con il proprio stipendio, per poter arrivare a ricevere 1000 euro sulla pensione.

Dovete sapere che il calcolo non è così semplice e che dipende da numerosi fattori: primi fra tutti i coefficienti di trasformazione e i tassi di sostituzione. Conoscendo i propri, si potrà effettuare un calcolo, tenendo presente l’ammontare del proprio stipendio, percepito negli ultimi anni.

Ricordatevi, che dovete considerare esclusivamente quei contributi che avete versato nel periodo in cui eravate attivi a livello lavorativo.

Procedete sommando il totale di tutti questi contributi che avete versato allo Stato mensilmente e annualmente. Ora rivalutate l’importo in base al secondo valore che vi abbiamo rivelato più sopra. Bisogna sottolineare che questo valore varia ogni 5 anni circa in base al PIL del Paese, che viene determinato da ISTAT.

Ora bisogna applicare il primo valore, che cambia a seconda degli anni del soggetto. Fatto ciò, dovrebbe venire fuori la cifra che percepireste in un futuro sul vostro cedolino mensile.

In generale, possiamo dirvi che, per arrivare a percepire 1000 euro al mese di pensione, bisognerebbe aver guadagnato ogni mese almeno 1500 euro di stipendio.

Naturalmente si tratta di un calcolo che non tiene conto di tutti quei fatto che vi abbiamo elencato. Per realizzare un calcolo più preciso bisogna prendere in considerazione il caso specifico di ciascun soggetto.