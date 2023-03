Papa Francesco ha la bronchite: il comunicato dello staff medico che segue al Gemelli il Pontefice: terapia antibiotica.

Le condizioni di salute del Papa sono in miglioramento, mentre lo staff medico che sta seguendo il Santo Padre al Gemelli di Roma ha fatto sapere che a Francesco è stata riscontrata una bronchite “su base infettiva”. Il Pontefice ringrazia sui social: “Grazie per le preghiere, sono toccato dai tanti messaggi”.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli: polmonite infettiva

Potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni Papa Francesco dal Gemelli. Lo ha fatto sapere lo staff medico che sta seguendo in questo momento il Pontefice, che ha spiegato in una nota le motivazioni della recente ospedalizzazione. Secondo quanto affermato dai medici al Santo Padre è stata riscontrata una forma di bronchite infettiva. Per via dell’infezione a Francesco in queste ore sono state somministrate delle terapie con antibiotico. Nei prossimi giorni il prevedibile decorso potrebbe dunque portare il Papa a fare ritorno al Vaticano.

Nel pomeriggio di oggi, fa sapere il portavoce Matteo Bruni, il Papa si è dedicato al riposto. Proseguono le cure per il Papa, che pare stia rispondendo bene dopo la prima notte trascorsa al Gemelli e ha anche ringraziato i fedeli su Twitter.

Sono toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore ed esprimo a tutti la mia gratitudine per la vicinanza e la preghiera. — Papa Francesco (@Pontifex_it) March 30, 2023

Il profilo ufficiale social del Papa ha twittato infatti riferendosi ai tanti messaggi ricevuti in queste ore dal suo ricovero: “Sono toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore – si legge nel post – ed esprimo a tutti la mia gratitudine per la vicinanza e la preghiera”.

Il ricovero mercoledì

Papa Francesco era arrivato al Gemelli lo scorso mercoledì, in ambulanza, dopo aver accusato un malore durante la notte. La prima giornata di ospedalizzazione però era stata definita tranquilla dai medici, e le sue condizioni non avevano destato preoccupazioni.

All’arrivo all’ospedale della Capitale il Pontefice era stato dunque sottoposto a una Tac toracica, insieme agli esami di saturazione dell’ossigeno che hanno poi escluso gravi problematiche. Fino alla notizia di oggi, della diagnosi della bronchite che – come scritto anche dal responsabile della Sala Stampa del Vaticano – con previsioni ottimistiche dovrebbe effettuare il suo decorso nel giro di pochi giorni grazie alle terapie antibiotiche prescritte dallo staff medico.

Fin da subito i medici avevano detto che la salute del Papa non destava preoccupazioni. Dopo la notizia del suo ricovero, anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva mostrato la propria vicinanza dedicando un post a Francesco, chiamandolo “caro amico”. Lo stesso aveva fatto Sergio Mattarella, che aveva scritto: “Auguri più affettuosi a Papa Francesco”.