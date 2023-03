Con la fine dell’emergenza nazionale per il Covid decretata dal Senato degli Stati Uniti, che il presidente Joe Biden dovrà solo notificare, Novak Djokovic, uno dei tennisti più forti di sempre, sicuramente quello che per più tempo è stato il numero uno del ranking Atp, potrà tornare a gareggiare in una competizione del Paese a stelle e strisce, specialmente gli Us Open, l’ultimo Grande Slam stagionale che si svolgerà sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York dal 28 agosto al 10 settembre.

Il serbo, attuale tennista numero due al mondo manca dagli Stati Uniti dall’edizione del 2021 degli Us Open, in cui tra l’altro perse la possibilità di fare il Grande Slam con un secco tre a zero che gli rifilò il russo Daniil Medvedev, ha saltato anche gli ultimi due Masters 1000, prima agli Indian Wells, poi all’Open di Miami, che gli hanno fatto perdere anche la prima posizione nel ranking in favore di Carlos Alcaraz, che in nottata si giocherà la seconda semifinale di fila contro il nostro Jannik Sinner.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO