Se sei convinto che sia un mare di notte, ti sbagli: ecco che cos’è realmente

Guardando con attenzione questa immagine, cosa ti viene in mente? Che cosa vedi? Sicuramente come tutti, un cielo stellato che illumina un mare di notte, vero? Eppure ti diciamo che ti stai sbagliando. Ecco che cos’è realmente.

I tuoi occhi ti stanno ingannando: ciò che stai vedendo non è un mare di notte. Non sei sicuro? Allora continua a leggere per scoprire ciò che realmente è ritratto in questa foto.

Se sei convinto che sia un mare di notte ti stai sbagliando: ecco perché

Mare di notte, cielo stellato e rumore delle onde in sottofondo. Cosa c’è di più bello, soprattutto in queste sere d’estate, di immaginarsi o ancora meglio, sperimentare personalmente l’esperienza di vivere un sogno del genere?

Studi scientifici hanno dimostrato che il mare è un antistress naturale, un luogo in cui rilassarsi e godere di tutte le proprietà benefiche che solo la classica “aria di mare” sa donare.

Hai mai sentito parlare della talassoterapia? Praticata soprattutto nel Settecento, era una cura consigliata a quelle persone che soffrivano di disturbi di vario genere come l’inappetenza o le dermatiti.

Ritorniamo però adesso ad analizzare l’immagine che abbiamo postato poco sopra. Probabilmente vedrai ciò che anche tutti gli altri vedono: un mare di notte illuminato da un cielo di stelle.

Ma se ti dicessimo che ti sbagli? Se ti dicessimo che i tuoi occhi ti stanno ingannando, ci crederesti? Perché sì, nella fotografia scattata da un utente e pubblicata poi sui social, in realtà non è ritratto nessun paesaggio naturalistico come invece crede la tua mente. Cosa stai allora osservando? Te lo diciamo noi.

Occhi e mente ingannano: ecco cosa rappresenta l’immagine

Non è un mare di notte ciò che i tuoi occhi stanno osservando. Ti vediamo mentre scruti approfonditamente l’immagine alla ricerca di quel dettaglio che ti faccia capire ciò che realmente è rappresentato in questa foto.

Hai capito di che cosa si tratta? Se continui ancora a vedere un cielo stellato che illumina il mare in una tranquilla notte estiva, eccoci a svelarti l’arcano: ciò che stai osservando non è altro che lo sportello rotto di un’automobile!

L’avresti mai detto? In effetti, sembra davvero un paesaggio da sogno ma la realtà è differente. Questa immagine è diventata virale ed è stata condivisa da centinaia di utenti, italiani e stranieri, su vari social network.

A pubblicare la foto un ragazzo che, come si può leggere nella didascalia a corredo del post che poco più sotto potete leggere, ha tratto in inganno tutti. Se anche i tuoi occhi hanno creduto di vedere un mare di notte, sei senza dubbio un artista, come ha ironicamente dichiarato l’autore del post.

Ok..ci sono cascata anch’io. Pure io ho visto un mare di notte 😱😱😂 pic.twitter.com/loBOhkImwn — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) August 23, 2023

Questa fotografia è la prova evidente di come le illusioni ottiche possano trarre in inganno gli occhi e il cervello. Esistono numerosi test, giochi e puzzle che ti consentono di sfidare te stesso sottoponendo la tua mente a sfide, talvolta complicate, che mostrano aspetti ancora tutt’oggi sconosciuti della psiche umana.

Alcuni di questi test continuano ad essere utilizzati da numerosi professionisti sanitari proprio per analizzare determinati comportamenti o per aiutare chi decide di avvalersi di questi strumenti, a conoscere meglio se stesso.