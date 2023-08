Al via l’80esima edizione del Festival di Venezia

By

Cifra tonda quest’anno per il Festival di Venezia, giunta all’edizione numero 80. A partire da oggi sino a sabato 9 settembre la laguna sarà presa d’assalto da curiosi per vedere sfilare nel red carpet attori e registi con i loro film in gara. Quest’anno la preapertura della kermesse sarà dedicata a Gina Lollobrigida, scomparsa lo scorso 16 gennaio a 95 anni.

Stasera la Mostra del Cinema si apre con il film Il comandante interpretato da Pier Francesco Favino nei panni dell’eroico sommergibilista Salvatore Todaro e con la regia di Edoardo De Angelis.

La serata di apertura per la Mostra del Cinema di Venezia

Saranno in totale sei i film italiani che gareggeranno quest’anno, ognuno diverso tra loro. Questa nuova edizione del Festival sarà sicuramente da ricordare in quanto verranno a mancare alcune star di Hollywood, grandi assenti a causa dello sciopero degli attori americani.

Questa 80esima edizione sarà all’insegna della rinascita, dopo il triste periodo del Covid che ha visto un calo di presenze nelle sale a favore dello streaming che conquista sempre più fruitori ancora oggi.

Le aspettative

Nonostante le difficoltà che il mondo del cinema nazionale e internazionale negli ultimi anni ha vissuto a causa della pandemia, l’edizione del Cinema di Venezia giunta alla sua 80esima edizione si apre con buoni propositi.

Tra gli obiettivi prefissati vi è quello di riempire nuovamente le sale stracolme di pubblico, a dar prova di ciò è stato l’uscita recente di Barbie, incassando più di un miliardo di dollari in tutto il mondo. Più di 54 i paesi internazionali che mostreranno a Venezia i loro film in anteprima: dagli Stati Uniti alla Francia, sino ad arrivare agli emergenti come Arabia Saudita e Mongolia.

Le sceneggiature presenti in gara sono sempre molto variegate: dal dramma alla fantascienza, dal thriller al biopic. Tra i nomi dei registi più attesi vi sono quelli di Woody Allen con il film Coup de Chance, Liliana Cavani, leone d’oro alla carriera con la pellicola L’ordine del tempo e il regista 90enne Roman Polanski con The Palace.

La preapertura della kermesse sarà dedicata a Gina Lollobrigida, scomparsa lo scorso 16 gennaio all’età di 95 anni, grande attrice che sapientemente è riuscita ad esportare il cinema italiano nel mondo.