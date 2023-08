Pioggia e temporali a non finire, colpite queste regioni: dove arriva il maltempo

Gli ultimi giorni di agosto colpiti da pioggia e temporali a non finire, specialmente in alcune regioni. Ecco quanto durerà il maltempo.

La fine di agosto non è stata, in molte regioni, l’epilogo degno di un’estate rovente. In diverse aree, infatti, è arrivata la morsa del maltempo, con piogge e temporali che hanno arrecato diversi danni e disagi. Allo stesso tempo, anche le temperature si sono abbassate di molto, arrivando in alcune aree a livelli quasi autunnali. Cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni? Scopriamolo.

Fine agosto con pioggia e temporali

La buona notizia è che le nuvole più pericolose, che minacciavano di portare forti piogge, sono migrate in direzione dei Balcani. La cattiva notizia, tuttavia, è che alcune nuvole si trovano ancora quasi in tutta Italia, tra nord, centro e una parte del sud. Già a partire dalla giornata di ieri il meteo è apparso in miglioramento a nord.

La stessa cosa tuttavia non si può dire per il versante tirrenico, che ancora si trovava sotto piogge intense e temporali. La situazione è stata simile per il centro Italia, ancora interessato da qualche picco di maltempo qua e là.

Nel corso della giornata di oggi la situazione dovrebbe migliorare ulteriormente, almeno per la maggior parte della penisola. I meteorologi prevedono infatti ancora qualche ultimo strascico di acquazzoni in Calabria, Basilicata , Campania e, in parte, anche in Puglia, principalmente nella zona del Gargano.

La giornata di giovedì, infine, dovrebbe segnare finalmente una tregua per questa fase di brutto tempo. Qualche ultima e debole pioggia è attesa principalmente in Sicilia e in alcune aree del nord, persino con qualche temporale. In ogni caso, rassicurano gli esperti, non ci sarà nulla di cui preoccuparsi.

Nei prossimi giorni, infatti, le temperature si innalzeranno nuovamente al di sopra dei 26 gradi. L’aria si riscalderà gradualmente, andando di pari passo con il miglioramento del meteo, specialmente nelle regioni del sud.

Maltempo sì, ma l’estate non è ancora finita

Metereologicamente, l’inizio dell’autunno viene di solito fatto coincidere con il 1° settembre, poiché è a partire da questo periodo che le temperature iniziano a rinfrescarsi, abituandoci gradualmente all’arrivo della stagione fredda. Tutti coloro che stanno già gioendo all’idea dell’arrivo dell’autunno rimarranno però delusi: per ora, l’estate continua.

Il vortice ciclonico che abbiamo sperimentato in questi ultimi giorni di agosto, infatti, ci ha dato solo l’illusione di un precoce ritorno all’autunno. L’estate sta tornando, insieme al caldo, e per farla andare via serviranno diverse perturbazioni più corpose. Prepariamoci quindi a goderci qualche altra giornata di mare, specialmente al centro-sud.

Già a partire da venerdì, infatti, l’anticiclone delle Azzorre riporterà un tempo sereno e stabile. Qualche pioggia di lieve entità è attesa solo nelle zone dell’Appennino Ligure, Alpi e Prealpi. Le temperature, comunque, saranno in graduale rialzo.

Nel fine settimana si tornerà definitivamente al caldo estivo, poiché all’anticiclone si unirà una massa d’aria subtropicale che rafforzerà ulteriormente l’innalzamento delle temperature.

In questo scenario, la prima settimana di settembre si prospetta all’insegna del caldo, con addirittura temperature che superano la media stagionale.