Se possiedi la Postepay ti spetta questo “regalo”, ti tornerà molto utile

Effettuare pagamenti tramite l’utilizzo della Postepay è un’abitudine utile, veloce e largamente diffusa tra i cittadini italiani, oramai già da diversi anni. Non tutti sanno, però, che Poste Italiane ha ideato anche una nuova offerta, estremamente vantaggiosa per tutti i suoi clienti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

La tecnologia avanza, e la società si evolve in base a essa. Il nostro ruolo, invece, è quello di stare al passo con i cambiamenti, così come quando è stato introdotto il metodo di pagamento digitale. Prima che ciò accadesse esisteva solo il denaro contante, e ogni spesa, sia personale sia obbligatoria, doveva essere effettuata tramite l’utilizzo delle banconote.

Da quando abbiamo la possibilità di pagare digitalmente i nostri acquisti, invece, molte operazioni sono diventate estremamente più semplici, dallo shopping online al pagamento di tasse e utenze. Basta solamente possedere un computer e una carta, e in pochi e semplici passaggi, possiamo effettuare con successo i nostri pagamenti.

A questo punto, bancomat e carte di credito hanno iniziato a essere estremamente diffuse tra la popolazione, così come anche le carte ricaricabili. Tra esse, una delle più conosciute è sicuramente la “Postepay“. A seguire, sempre per ciò che concerne i servizi offerti da Poste Italiane, abbiamo assistito alla nascita di una nuova “Postepay”, la cosiddetta “Evolution.” Quest’ultima, al contrario della versione classica, è dotata di codice IBAN, motivo per il quale è adatta anche per l’invio e la ricezione di bonifici e tanto altro ancora. Poste, però, non accenna a voler smettere di andare incontro ai suoi clienti. Per questo, l’azienda ha deciso di mettere a loro completa disposizione un nuovo servizio.

Un “regalo” utile per tutti i clienti “Postepay”

Siamo già avvezzi all’utilizzo del metodo di pagamento che non prevede l’utilizzo di denaro contante, ma da adesso in poi lo saremo ancora di più grazie alla “Postepay Digital“, ovvero, una “Postepay” totalmente digitale. In questo modo, la carta diventa gestibile tramite app, e per effettuare i nostri acquisti, sia online sia in negozio, basterà solamente avere dietro il proprio smartphone.

Nel caso in cui ce ne fosse necessità, si può anche richiedere l’associazione alla “Postepay Digital” di un codice IBAN. In questo modo, la nostra nuova carta digitale sarà adatta a qualsiasi tipo di operazione.

Sarà ancora possibile prelevare presso gli sportelli ATM? La risposta, anche in questo caso, non può che essere affermativa. Sull’app “Postepay” è disponibile il servizio “Prelievo senza carta“, grazie al quale è possibile ritirare, in caso di necessità, denaro contante.

Come richiedere la “Postepay Digital”

E ora, passiamo al punto cruciale, ovvero, la modalità in cui è possibile richiedere la “Postepay Digital”. Prima di tutto, è bene collegarsi al sito www.postepay.it, in modo da avere accesso a tutte le informazioni inerenti a tale incredibile servizio.

Effettuare la richiesta tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) è ovviamente il metodo più rapido. In alternativa, basta tenere a portata di mano il proprio smartphone e un documento di identità valido.