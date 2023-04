Le coltivazioni più rapide da seminare in primavera: ecco il parere degli esperti

Le coltivazioni più rapide da seminare in primavera sai quali sono? Ecco che cosa dicono gli esperti. Con questi consigli potrai avere anche tu un piccolo orto primaverile non solo in giardino ma anche sul balcone.

Si respira già aria di primavera e se sei un appassionato di orto e giardino, sicuramente ti starai già preparando per la semina primaverile. Ecco quali sono le coltivazioni più rapide. Parola degli esperti.

Arriva la primavera negli orti e nei giardini

Ormai la primavera è iniziata anche se il clima a dire il vero sta giocando qualche brutto scherzo. Le temperature non sono ancora miti e calde come dovrebbero ma il solo fatto che le giornate sono più lunghe e soleggiate è sufficiente per rincuorare tutti.

Con l’arrivo della bella stagione inizia anche il periodo delle coltivazioni primaverili. Se anche tu sei un appassionato di orto e giardino non puoi allora lasciarti sfuggire questi suggerimenti.

Ecco che cosa dicono gli esperti. Se hai intenzione di dedicarti alla semina, questo è il periodo giusto. Scopri, grazie ai consigli dei preparatissimi pollici verdi, quali sono le coltivazioni più rapide che puoi iniziare immediatamente a seminare. Proprio queste cresceranno rapidamente donando al tuo piccolo spazio verde colore, fiori e verdure gustosissime.

Le coltivazioni più rapide da seminare in primavera: ecco la lista

Sai quali sono le coltivazioni più rapide che dovresti proprio iniziare a piantare in questo periodo? Ecco che cosa dicono gli esperti. Segui questi suggerimenti per far sì che il tuo piccolo polmone verde privato sia ricco di piante, verdura, frutta e ortaggi biologici da portare in totale tranquillità sulla tua tavola.

Dopo la fine dell’orto invernale, è arrivato il momento di preparare il terreno per seminare e piantare prodotti prettamente primaverili. Secondo gli esperti, non bisogna iniziare con la semina degli ortaggi estivi, stiamo parlando di zucchine, peperoni e pomodori che richiedono temperature piuttosto alte e stabili per poter crescere.

Dato che, nonostante sia primavera, le temperature, soprattutto nel corso della notte tendono a diminuire, potresti vedere il tuo raccolto rovinato. La cosiddetta gelata tardiva potrebbe mettere a repentaglio le tue piantine. Ci sono però tanti ortaggi primaverili che puoi invece iniziare a seminare nel periodo tra marzo e aprile. Ti facciamo un elenco di quelli che, se piantati immediatamente, riescono a crescere in maniera piuttosto rapida.

Al primo posto ci sono i ravanelli, la varietà di marzo riesce a crescere velocemente. Il periodo perfetto per piantarle è però il mese di aprile. Se ti occupi della rotazione colturale, sappi che questa tipologia di pianta si presta perfettamente per lasciare il posto poi alla coltivazione di pomodori e peperoni nel periodo estivo.

Per avere una rapida crescita dei ravanelli, ti consigliamo di scegliere quelli con una radice piccola e dalla forma tonda. Non optare invece per quelli noti come “ravanelli a candela di ghiaccio” che richiedono invece tempistiche più lunghe per poter crescere.

Al secondo posto ci sono le patate novelle. Puoi scegliere una varietà veloce che è quella che si semina a partire da aprile per effettuare poi il raccolto a maggio.

Attenzione a non piantare le patate novelle sullo stesso terreno in cui coltiverai poi i pomodori, i peperoni e le melanzane. Per la logica della rotazione colturale, nel periodo estivo dovresti procedere con la semina di zucca, zucchine, anguria, cetrioli e meloni.

Tra le coltivazioni più veloci ci sono anche la rucola e l’insalata, la varietà mizuna per esempio, cresce molto rapidamente. Stesso discorso vale per lattuga e scarola, un po’ più lente rispetto alla rucola. Tra le coltivazioni più rapide da seminare in primavera ti segnaliamo infine biete, spinaci e cipollotti.

Per quanto riguarda le bietole, il consiglio è di seminare le piantine e non i semi in questo modo potrai avere questa verdura in maniera davvero rapida. Con riferimento invece ai cipollotti, se li pianti a primavera potrai iniziare a raccogliere tra maggio e giugno.