Come si dividerà il reddito di cittadinanza

In base a ciò che riportano i due quotidiani, Il Messaggero e il Sole 24 Ore, sembra che dal primo gennaio del 2024 sia quindi in arrivo la garanzia per l’inclusione, Gil, che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza e che verrà data soltanto alcuni nuclei familiari che vedono al loro interno un disabile, un soggetto con 60 anni di età, un minore o una persona che sta percependo l’assegno di invalidità. Un beneficio che si aggira intorno ai 500 euro al mese, un importo totale di 6.000 euro all’anno a cui vengono aggiunti altri 3.360 euro sempre nell’arco di un anno come contributo per l’affitto, ossia 280 euro al mese. Un sostegno che verrà erogato per 18 mesi e che, dopo essersi fermato per un mese, verrà rinnovato per altri 12 mesi.