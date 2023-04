Senzatetto trovato morto a Udine, sul corpo ha segni di violenza

Senzatetto trovato morto a Udine, a seguito dell’allarme lanciato da una giovane che faceva rientro a casa alle 5:30 del mattino.

Secondo alcune fonti, la vittima generalmente trovava riparo per la notte dentro una galleria dove in effetti è stato ritrovato il suo cadavere questa mattina.

Si tratta di un senza tetto di 59 anni, morto all’interno di una galleria a Udine tra via San Daniele e via Volontari della Libertà.

Chi era l’uomo e quando è avvenuto il ritrovamento del cadavere

L’uomo era originario di San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone. Sul suo corpo sono stati trovati dei segni di aggressione per cui non è chiaro il motivo della morte. Potrebbe non essersi trattato di una morte naturale.

Una giovane di rientro a casa alle 5:30 del mattino ha ritrovato il corpo della vittima dentro la galleria e ha avvisato il 118 nella speranza di poterlo aiutare e trarre il salvo. Il personale sanitario arrivato sul posto in pochissimi minuti, ha provato a rianimare l’uomo, ma era già privo di vita. Gli interventi sono stati inutili.

Agenti della scientifica, squadra mobile e squadra volante si occupano della raccolta delle testimonianze

Subito sono giunti sul posto gli agenti della polizia scientifica, la squadra mobile, il medico legale, la squadra volante. Adesso gli agenti sono passati alla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e stanno provvedendo a raccogliere le testimonianze di chi abita nei paraggi.

Tutto questo per cercare di capire chi possano essere stati gli autori dell’aggressione e perché avrebbero aggredito l’uomo che secondo quanto riferiscono persone del luogo era sempre tranquillo e non dava mai fastidio a nessuno.

Nessun testimone, non è chiaro cosa sia successo, le indagini vanno avanti

Fino al momento non ci sono testimoni, nessuno ha udito voci e rumori sospetti, ciò che risulta essere strano è che la galleria si trova in una delle strade più trafficate, con maggiori abitazioni ed edifici di qualunque genere.

Nonostante ciò nessuno si è reso conto di quanto stesse accadendo, nessuno ha lanciato l’allarme in tempo riuscendo ad aiutare l’uomo. Il magistrato della procura è arrivato sul posto e si occuperà adesso dell’inchiesta nella speranza di poter trovare gli aggressori e che questi siano puniti a dovere.

I casi di aggressioni nella zona stanno aumentando di giorno in giorno, per questo la situazione sta sfuggendo di mano. Si richiedono maggiori controlli per le strade per aumentare il grado di sicurezza per tutti.