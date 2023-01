“Se n’è andato” scoop UeD: storico volto del trono over abbandona per sempre

Uno dei volti storici del trono over di Uomini e Donne potrebbe abbandonare per sempre il programma. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne è uno dei programmi più longevi della televisione italiana e da tanti anni cerca di far trovare l’amore della propria vita a chiunque voglia mettersi in gioco nel dating show.

Per far si che questo avvenga, basta scrivere o telefonare alla redazione e un addetto vi contatterà per farvi delle domande e saperne di più e valuterà se siete adatti alla trasmissione.

Trono Over: ecco il volto noto di Uomini e Donne che potrebbe aver lasciato il programma

Nel corso degli anni, sono state tante le coppie che si sono formate e che hanno messo su famiglia, ma altre hanno anche avuto dei problemi legati ad attività fedifraghe e a delusioni varie.

Inizialmente, dopo che il primo tronista mise a disposizione un anello costoso per chiunque sarebbe diventata sua moglie, i primi ragazzi e ragazze che sedevano sui troni erano molto giovani.

Così è rimasto per molto tempo, fino a quando, Maria De Filippi, non decide di dare una possibilità anche a coloro che hanno superato i 35 anni e così è nato il trono over, tanto amato dai telespettatori.

Sono molti i protagonisti di questo trono che sono diventate delle vere e proprie celebrità del panorama televisivo italiana, basti pensare a Gemma Galgani che presenzia nel programma da ormai molti anni.

La donna, dopo una relazione tormentata con Giorgio Manetti, ha sempre cercato di trovare l’amore senza mai riuscirsi e questo è stato motivo di derisione e di critica da parte dell’opinionista Tina Cipollari.

Quest’ultima, spesso ha accusato la dama di non voler trovare l’amore ma di essere nel programma solo per ricevere fama e considerazione da parte dei fan, anche se negli ultimi mesi le cose tra le due sembrano andare per il meglio.

Le anticipazioni su Uomini e Donne

Oltre a Gemma, tra i protagonisti del trono over ci sono stati anche altri personaggi, come Ida Platano che ha trovato l’amore grazie ad Alessandro Vicinanza dopo che è stata per molti anni assieme a Riccardo Guarnieri.

Anche quest’ultimo, fa parte del parterre di cavalieri del programma e sta cercando una donna che possa fargli dimenticare la sua ex che ha deciso di ricominciare da zero con un altro uomo.

Nella registrazione del 6 gennaio, secondo le anticipazioni della pagina Uominiedonneclassicoeover in studio mancava un volto noto del trono over che spesso crea dinamiche.

Stiamo parlando di Armando Incarnato, hair stylist e indossatore che è presente nel programma dal 2018 e che spesso ha avuto discussioni accese con molte persone presenti in studio.

Ultimamente, l’uomo ha anche avuto dei problemi con Maria De Filippi, ma questo non sembra essere il motivo per il quale non era presente durante l’ultima registrazione del programma.

Al momento non sappiamo se Armando tornerà in studio o abbia deciso di abbandonare il programma, ma se così fosse, sarebbe una bella perdita per il programma, dopo quella di Pinuccia, che potrebbe non fare più capolino nello show per via della decisione da parte della conduttrice.