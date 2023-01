Arancia, se hai anche ago e filo prova a fare questo: il risultato ti stupirà

Ecco che cucendo un’arancia con ago e filo otterrai qualcosa di incredibile. Si tratta di una ricetta che stupirà i vostri ospiti.

Vi sveliamo tutti i dettagli di una pratica che soltanto in pochi sicuramente conoscete e che invece viene utilizzata dai migliori chef.

I benefici delle arance

Le arance sono uno dei frutti più amati e consumati in tutto il mondo, e non a caso: questi frutti dal caratteristico colore arancione sono ricchi di benefici per la nostra salute. Sono una delle migliori fonti di vitamina C, una vitamina essenziale per il nostro organismo. La vitamina C è importante per il nostro sistema immunitario, aiuta a prevenire i raffreddori e a combattere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Sono ricche di antiossidanti, sostanze che aiutano a proteggere le nostre cellule dai danni causati dai radicali liberi. Gli antiossidanti presenti nelle arance possono aiutare a prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche, come il cancro e le malattie cardiovascolari.

Contengono una buona quantità di fibra, sia solubile che insolubile. La fibra è importante per il nostro intestino, aiuta a mantenerlo sano e a prevenire la stitichezza. Inoltre, la fibra solubile presente nelle arance può aiutare a ridurre il colesterolo cattivo e a mantenere sotto controllo il livello di zucchero nel sangue.

Oltre alla vitamina C, le arance contengono anche altre vitamine e minerali importanti per la nostra salute, come il potassio, il calcio e il ferro. Sono un frutto davvero prezioso per la nostra salute. Sono ricche di vitamina C e di antiossidanti, ma anche di fibra e di altre vitamine e minerali importanti. Non a caso, sono consigliate come parte di un’alimentazione equilibrata e variata.

Cuci l’arancia con ago e filo ed ecco cosa ottieni

Avevate mai pensato di cucire le bucce di un’arancia con ago e filo? Sicuramente no, eppure lo fanno tantissimi chef per preparare una ricetta deliziosa. Eccone gli ingredienti:

Scorze di 2 arance

Acqua

1 cucchiaio di bicarbonato

Succo di 3 arance

1 tazza di zucchero

rametti di rosmarino

foglie di alloro

Per prima cosa taglia la scorza d’arancia a bastoncini e attorcigliali. Ora cucili con ago e filo di cotone. Prima, ti consigliamo di igienizzare l’ago con il fuoco.

Metti ora le scorze cucite in un pentolino con acqua e un cucchiaio di bicarbonato e fai arrivare a ebollizione. Lascia bollire per circa 10 minuti, poi scola le scorze e risciacqua sotto l’acqua fredda. Questo procedimento serve per togliere l’amaro dalle scorze.

Nel frattempo, taglia le arance a fette e frullale. Filtra il succo e metti da parte le polpe. Unisci in una tazza il liquido delle bucce e il succo d’arancia. Metti ora le scorze candite in un pentolino con la polpa di arance, lo zucchero, il rosmarino e l’alloro. Continua a cuocere a fuoco medio, mescolando spesso, finché la marmellata non si è addensata.

Lascia raffreddare la marmellata e conservala in barattoli sterilizzati. La tua marmellata di arance con scorze di arance candite è pronta per essere gustata.