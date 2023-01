Gratta e Vinci, quali sono i nuovi biglietti vincenti del 2023: ecco la lista completa

Gratta e vinci. Ecco i nuovi biglietti fortunati del 2023: per te la lista completa che potrebbe cambiarti la vita.

Anche tu sei tentato a sfidare la fortuna? Compra allora questi biglietti. Ecco la lista dei Gratta e Vinci che potrebbero dare una svolta al tuo futuro.

Gratta e Vinci: milioni di italiani tentano la fortuna

È iniziato da pochissimi giorni un nuovo anno e anche le nuove speranze di un futuro migliore si rinnovano per tanti italiani. In molti si augurano di vivere anche economicamente un anno migliore rispetto a quello che abbiamo appena lasciato e che per molti è sicuramente da dimenticare.

La crisi economica ha colpito tutti i settori e tutte le nazioni ma la manovra di retrocessione economica ha influito sicuramente sull’economia del nostro Paese in maniera considerevole. Tanti gli italiani in crisi, senza lavoro o che sono arrivati a fine mese con l’acqua alla gola.

Tuttavia, anche in un momento così delicato per l’economia, gli italiani non rinunciano a sfidare la dea bendata. In tanti hanno già acquistato numerosi Gratta e Vinci per tentare la fortuna.

Chissà che prima o poi la dea del denaro non sorrida anche a noi! Vincere con questi bigliettini sfida sorte talvolta è complicatissimo. Più volte vi abbiamo detto che spesso ci sono biglietti che ti consentono di portare a casa un importo sicuro o comunque maggiore della giocata.

Oggi ti diciamo che sono usciti i nuovi Gratta e Vinci che potrebbero cambiare la tua vita. Ecco quali sono i nuovi biglietti vincenti del 2023. Pronto a sfidare la sorte?

I biglietti vincenti del 2023

Il 2023 è appena cominciato. Abbiamo davanti a noi 12 lunghi mesi, sicuramente difficoltosi e da dedicare al lavoro. Perché non tentare però la fortuna? Magari la dea bendata questa volta deciderà di sorridere proprio a noi e di cambiare la nostra vita.

Gli italiani sono tra i popoli definiti più giocatori d’azzardo. Anche se la pratica del Gratta e Vinci è legalizzata, qualcuno talvolta si lascia prendere un po’ troppo la mano: tentare la fortuna incuriosisce tanti ma solo pochi riescono effettivamente a intascarsi qualcosa.

Tuttavia, devi sapere che non sempre i biglietti venduti dai tabacchini sono vincenti. Anzi, lo saprai benissimo, la maggior parte delle volte non lo sono mai. Ci sono dei trucchetti per scovare quelli migliori.

Ecco, secondo le nuove statistiche, quali sono i Gratta e Vinci vincenti del 2023. Tenta anche tu la fortuna, potresti essere tra i benedetti dalla dea del denaro. Ma passiamo immediatamente a elencare i biglietti sfida sorte che potrebbero cambiare la tua vita.

Tra i nuovi Gratta e Vinci del 2023 ti segnaliamo il Re vincente che è in commercio dal 2022. Costa €10 e ti consente di giocare per tre volte individuando i simboli, i numeri vincenti e la corrispondenza dei propri numeri: insomma, hai tre possibilità di tentare la vittoria.

Presenti anche i moltiplicatori x5 x10 e i numeri bonus. Presta particolare attenzione ai simboli che potrebbero farti sbancare, in particolare i simboli Diamanti o Campane che ti garantiscono la vittoria di 250 euro o 500 euro mentre la Stella una vittoria da 100 euro. Le vincite sono comprese tra i 10.000 euro e 2 milioni di euro. Potresti tentare e rientrare tra i fortunati.

Il secondo bigliettino che ti presentiamo è il Crucijolli. Anche questo di recente introduzione, risale al 9 giugno 2022. Costa solo 3 euro e si incentra su numeri, simboli e lettere: potresti vincere tra i 3000 e i 200 mila euro.

Hai mai sentito parlare invece del biglietto 500 special? Costa 5 euro. E’ molto semplice da giocare e ti consente di vincere fino a 500.000 euro. In molti sono riusciti a intascarsi anche più del triplo della propria giocata.

Passiamo ora a Frutti ricchi che costa 2 euro e che ti consente di guadagnare dai 2 ai 100.000 euro e Sfinge d’oro che costa 10 euro e ha una posta in gioco piuttosto alta: potresti vincere fino a 2 milioni di euro.

L’ultimo bigliettino che ti segnaliamo è Le ricchezze di Eldorado. Questo Gratta e Vinci costa 2 euro, si basa su simboli e numeri e ti consente di vincere fino a 100.000 euro. Pronto a sfidare la dea bendata?