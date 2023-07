Se la vedi sul bagnasciuga hai 10 secondi per allontanarti: cosa potrebbe succedere

By

Sul bagnasciuga si possono trovare delle creature pericolose. Tra queste ce n’e una che può provocare danni anche gravi. Vediamo come evitarla

Il nome di questo essere pericoloso che puoi trovare sul bagnasciuga ti sorprenderà e non è difficile trovarlo anche sulle nostre spiagge.

Cosa puoi trovare sul bagnasciuga

Nel vasto regno degli oceani, esistono creature affascinanti, ma anche pericolose che possono depositarsi sul bagnasciuga.

Una di queste è la famigerata Caravella Portoghese, una specie di cnidario che galleggia sulle acque e può infliggere gravi danni a chiunque entri in contatto con essa.

La natura e la pericolosità di questa creatura marina sono uniche nel suo genere.

La Caravella Portoghese, nota anche come Physalia physalis, può essere considerata come un’entità composta da una colonia di organismi specializzati.

C’è un organismo principale, detto pneumatoforo, che somiglia a una vela gonfiata dal vento.

Questo organismo può raggiungere dimensioni considerevoli, arrivando anche a un metro di lunghezza. Dall’organismo principale si estendono lunghi tentacoli, che possono raggiungere anche i 30 metri di lunghezza.

Quando si trova sul bagnasciuga, la Caravella Portoghese è una creatura estremamente pericolosa per gli esseri umani.

La sua pericolosità deriva dalla presenza dei suoi tentacoli, che sono dotati di cellule urticanti chiamate cnidociti.

Ogni tentacolo contiene migliaia di cnidociti, che rilasciano neurotossine velenose quando vengono attivati.

Queste neurotossine possono causare reazioni allergiche, gravi dolori, ustioni cutanee, nausea, difficoltà respiratorie e, in casi estremi, persino la morte.

Perché è tanto pericolosa

Gli incontri umani con la Caravella Portoghese sono spesso accidentali, poiché la creatura può essere trasportata dalle correnti oceaniche e approdare sul bagnasciuga, mettendo a rischio i bagnanti ignari.

Toccando anche solo leggermente i tentacoli, le neurotossine velenose vengono rilasciate, causando dolore immediato e lesioni cutanee.

È fondamentale evitare il contatto con questa creatura e richiedere immediatamente assistenza medica in caso di esposizione. Il suo veleno potrebbe rimanere in spiaggia anche per giorni, dopo che se n’è andata.

In caso di puntura di una Caravella Portoghese, è importante agire tempestivamente. Innanzitutto, bisogna lavare la zona colpita con acqua di mare per rimuovere eventuali tentacoli residui.

Successivamente, si può applicare una soluzione di aceto per neutralizzare il veleno. È fondamentale cercare immediatamente assistenza medica per ricevere ulteriori cure e antidoti specifici. Per ridurre gonfiore e dolore, temporaneamente, si può usare il ghiaccio.

La Caravella Portoghese rappresenta una minaccia reale per chiunque si trovi nelle sue vicinanze. La sua natura velenosa e le sue neurotossine possono causare gravi danni alla salute umana.

Pertanto, è importante rimanere vigili e attenti quando si trascorre del tempo in mare aperto o in spiaggia, specialmente nelle zone in cui la presenza di questa creatura è segnalata.

Recentemente, è stata avvistata in Sicilia dove un signore di 68 anni è rimasto in ospedale due giorni dopo esserne venuto a contatto. Il suo habitat naturale è rappresentato da Oceano Pacifico ed Oceano Indiano.

L’educazione e la consapevolezza riguardo ai pericoli associati alla Caravella Portoghese possono aiutare a prevenire incidenti e garantire la sicurezza nelle nostre avventure estive.