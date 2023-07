Gérard Depardieu accusato di violenze sessuali da un’attrice

By

Non è la prima volta che Gérard Depardieu è accusato di violenze sessuali. Questa volta la denuncia arriva da parte di un’assistente di scena la quale ha raccontato lo stupro presunto subito sul set di un telefilm. I fatti risalirebbero ad un paio di anni fa.

L’attore francese per i media di oltremanica è “intoccabile” perché le vittime, oltre una decina, avrebbero paura a raccontare gli episodi di violenza sessuali subite.

Nuove accuse per Gérard Depardieu

Gérard Depardieu è nuovamente nell’occhio del ciclone. Per l’attore francese di 74 anni, è arrivata una nuova denuncia per molestie da parte di un’attrice, con la quale hanno lavorato insieme qualche anno fa durante le riprese di un telefilm.

“mi ha bloccata contro il muro e ha tentato di violentarmi”.

Queste sarebbero le parole dell’assistente di scena mentre racconta lo stupro in questione al giornale France Inter. La ragazza, la quale si è fatta chiamare con un nome di fantasia per paura di “rappresaglie professionali”, ha deciso di rendere nota la violenza sessuale subita dall’attore francese, avvenuta nel 2018.

“All’inizio si trattava di commenti sul mio fisico davanti a tutto il team tecnico”.

Racconta la ragazza che all’epoca dei fatti aveva 27 anni, spiegando che Gérard Depardieu in un secondo momento le avrebbe fatto richieste più insistenti fino a proporle soldi in cambio di sesso, tutto ciò mentre la palpava in qualsiasi parte del suo corpo.

Le precedenti accuse

La storia raccontata da Lea (nome di fantasia) al giornale France Inter, è soltanto l’ultima, in ordine cronologico, delle violenze sessuali dalle quali è accusato l’attore francese Gérard Depardieu.

Pare infatti che il 74 enne, sia stato denunciato da altre 13 donne in passato. Gli stupri risalirebbero tra il 2004 e il 2022. I suoi legali al momento non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito alle ultime vicende.

Per la stampa francese, invece, è stato ribattezzato l’”intoccabile” perché le vittime avrebbero paura a esporsi e quindi a denunciarlo. Sono invece agghiaccianti gli ultimi fatti raccontati dall’assistente di scena la quale ha reso noto i dettagli della violenza sessuale subita dall’attore.

“Lui si sarebbe tirato giù i pantaloni, Sono andata nel panico e ho lasciato la stanza di corsa”.

Questo è uno spezzone di racconto della donna al giornale francese la quale ha spiegato che la pancia di Depardieu l’avrebbe quasi immobilizzata. Una storia che non è stata denunciata alle forze dell’ordine ma che all’epoca dei fatti avrebbe solamente confidato la cosa a pochi colleghi intimi.