Se anche il tuo cane trema, preoccupatene: sta cercando di comunicarti qualcosa

Se il tuo cane trema che cosa può significare? Ecco tutte le possibili cause di tale gesto involontario e perché preoccuparsi.

Quando avvertiamo che in noi qualcosa non va, abbiamo la facoltà di rivolgerci al nostro medico, chiedere aiuto, e fare tutti gli accertamenti del caso per risolvere il problema. Nonostante tale comportamento possa sembrare scontato e banale, in realtà non è sempre così. Gli animali, ad esempio, dipendono in tutto per tutto dai loro amici umani. Quando decidiamo di adottare una mascotte, dobbiamo essere consapevoli della grande responsabilità che abbiamo deciso di assumerci, perché ne va della loro vita e della loro salute. Essi si fidano di noi, e dobbiamo riuscire a non deluderli.

Chiunque viva con un animale, ovviamente, spera sempre che non capiti mai nulla di male al proprio amico a quattro zampe, e che la sua esistenza scorra serena. Tuttavia, purtroppo, non è sempre così, perché in quanto esseri viventi, anch’essi sono esposti a malattie, disturbi e problemi di salute. Essi non parlano, e di certo non hanno modo di spiegarci cosa avvertono e cosa sentono.

A loro modo, però, quando non stanno bene cercando di comunicarcelo tramite dei segnali, proprio come quando non smettono di starnutire, e sta solamente a noi coglierli e fare il possibile per correre ai ripari. Che cosa può voler significare la presenza di tremori nel nostro cane, ad esempio? È una cosa di cui preoccuparsi? È il sintomo di quali disturbi? Scopriamo insieme, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Perché il tuo cane trema?

Quello tra i cani e il genere umano è un rapporto che dura da centinaia di anni. Ad oggi, quando decidiamo di adottarne uno, egli entra a far parte ufficialmente della nostra famiglia, motivo per il quale lo amiamo e ci prendiamo cura di lui esattamente come faremmo per qualsiasi altro nostro familiare. Ai nostri amici a quattro zampe, però, manca la parola, e per questo, quando notiamo qualcosa che non va, è necessario consultare prontamente il veterinario di fiducia.

Può succedere, ad esempio, che il cane inizi a tremare, e a tale avvenimento esistono diverse spiegazioni, alcune più serie e preoccupanti e altre più facilmente risolvibili. Il tremore, ad esempio, così come accade per noi, anche in un cane può essere sinonimo di agitazione, di paura, di estrema felicità o semplicemente di freddo. Non è raro, inoltre, che un cane possa tremare anche durante il sonno. In questo caso, nella maggior parte dei casi, non c’è nulla di cui preoccuparsi: sta semplicemente sognando.

Per contro, però, i tremori possono essere anche il segno dell’insorgenza di piccoli problemi di salute come febbre e nausea o, in alternativa, di dolori provocati dal passare del tempo.

Quando preoccuparsi

Poc’anzi abbiamo scoperto che il tremore, nei cani, può essere riconducibile a fatti assolutamente innocui. Purtroppo, però, non è sempre così, ed è proprio questo il motivo che, per precauzione, alla comparsa dei primi sintomi, è buona norma recarsi subito dal veterinario.

Nei casi più gravi, ad esempio, le nostre mascotte possono iniziare a tremare a causa di un avvelenamento, ma anche per malattie quali la sindrome del tremolio generalizzato e del cimurro, entrambe curabili attraverso l’assunzione di appositi farmaci.