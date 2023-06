Se anche il filtro del tuo lavello è sporco ecco come pulirlo senza fare sforzi

By

Pulire il filtro del lavello potrebbe essere un’operazione difficoltosa oltre che noiosa. Come fare? Scoprilo di seguito.

Il filtro del lavello è molto utile a non far finire i residui di cibo nelle tubature ma va pulito ed igienizzato con attenzione.

Pulire il filtro del lavello: un’impresa possibile

Il filtro del lavello è un componente importante in cucina (ma anche in bagno) che viene utilizzato per trattenere i residui di cibo e altri detriti solidi che potrebbero altrimenti intasare il sistema di drenaggio. Il suo scopo principale è quello di prevenire il blocco dei tubi e garantire un corretto flusso dell’acqua durante il lavaggio dei piatti e degli utensili.

Il filtro del lavello è progettato con fori o maglie che consentono all’acqua di drenare, ma trattengono i detriti solidi come pezzetti di cibo, avanzi e capelli. I residui di cibo che finiscono nel sistema di drenaggio possono decomporre nel tempo, generando cattivi odori nella cucina.

Un sistema di drenaggio intasato può causare problemi idraulici e richiedere costose riparazioni. Utilizzarlo può prevenire l’accumulo di detriti che potrebbero ostruire le tubature, garantendo un flusso d’acqua regolare e prevenendo danni alle tubazioni.

Per assolvere a tutte queste funzioni, però, il filtro deve essere mantenuto in buone condizioni e, soprattutto, pulito di frequente.

Stiamo facendo riferimento soprattutto a quei filtri che non si rimuovono ma sono fissi che potrebbero risultare particolarmente difficili da pulire. In realtà, non è così. Puoi sperimentare un metodo facilissimo che ti spieghiamo di seguito e per cui servono soltanto due ingredienti.

Come fare

Di seguito il metodo per poter pulirlo in modo semplice ed efficace. La prima cosa che devi fare è quella di abbassare il filtro di modo che l’acqua non possa defluire. L’ingrediente principale di cui avremo bisogno è il bicarbonato di sodio.

Bisogna applicarlo direttamente sul filtro. Ne basta un cucchiaio. Cerca di distribuirlo nel modo più uniforme possibile.

Il secondo ingrediente, insieme al bicarbonato, ha un ottimo potere pulente. Si tratta dell’aceto bianco. Versane un po’ sul bicarbonato precedentemente messo sul filtro.

Immediatamente, vedrai formarsi della schiuma dall’alto potere pulente. Lascialo agire per un po’. Il tempo ideale sarebbe di un paio di ore circa. Se il filtro del tuo lavello dovesse presentare delle macchie incrostate allora lascia il composto agire per più tempo.

Una volta che il tempo si è esaurito, tutto ciò che dovrai fare è aprire il filtro e lasciare l’acqua defluire. Sciacqua con un po’ di acqua corrente e noterai come apparirà lucido e nuovo. Il tutto, senza dover strofinare e senza dover spendere tanti soldi in prodotti chimici costosi e non sempre efficaci.