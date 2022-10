Se aggiungi questo in lavatrice non stiri più: bucato morbido zero pieghe

Fare la lavatrice a casa: aggiungi questo e non stirerai mai più. Ecco il trucco della lavanderia che non tutti conoscono.

Una delle maggiori difficoltà delle casalinghe e di chi si occupa dei lavori domestici è fare la lavatrice e stirare i capi. Stirare i pantaloni, gli abiti, le camicie e ogni altro indumento è diventata un’impresa difficile, ma basta aggiungere in lavatrice un pochino di un certo prodotto che acquistiamo tutti per non stirare mai più e per dire definitivamente addio alle pieghe e pieghette che si formano sui capi.

Esistono tanti escamotage e trucchi da seguire per chi è allergico al ferro da stiro e lo considera il nemico numero uno. Basta seguire e mettere in pratica delle semplici regole in tutte le fasi di lavaggio e di asciugatura dei capi per non stirare mai più. È davvero possibile? Continua a leggere e rimarrai a bocca aperta per i risultati sorprendenti.

I buoni consigli per dire addio al ferro da stiro

Ecco qualche consiglio utile da seguire per dire definitivamente addio al ferro da stiro. Presta massima attenzione ai tessuti dei capi che ti accingi a mettere in lavatrice. Ci sono tessuti, tra cui il jersey e il cotone elasticizzato che si prestano alla perfezione a non essere stirati. Nei negozi online e in quelli fisici è possibile acquistare camicie di materiali che si prestano a non essere stirati.

È possibile ricorrere all’utilizzo dell’asciugatrice, ma di questi tempi con il caro bollette energia elettrica, è meglio evitare di accenderla e di utilizzarla.

Lavare i capi in lavatrice senza dover stirare

Scopriamo quali sono i pochi accorgimenti da seguire per ottenere capi perfetti e senza dover stirare. Il buon consiglio è quello di impostare un ciclo breve con acqua fredda. Meglio utilizzare una quantità moderata di detersivo e versare un po’ di balsamo per i capelli per evitare che le fibre tessili dei capi si rovinino. Si può aggiungere anche un po’ di aceto al posto degli ammorbidenti che troviamo in commercio.

Si tratta di un prodotto naturale che è molto efficace in ambito domestico. Per quanto concerne la centrifuga, è bene impostare il programma tra i 400 e gli 800 giri. Alcuni modelli di lavatrice prevedono la possibilità di impostare il programma “Stiro facile” che consente di ottenere i capi umidi e non troppo bagnati.

Lavare i capi in lavatrice senza usare il ferro da stiro: aggiungi il balsamo per i capelli

Come anticipato aggiungi un po’ di balsamo per i capelli che può essere utilizzato come ammorbidente delicato. E’ possibile sfruttare le proprietà ammorbidenti del balsamo per i capelli per mantenere ben idratate le fibre tessili degli abiti, asciugamani e di tutti i capi che possono essere lavati in lavatrice. Basta miscelare il balsamo con un po’ di acqua per preparare un ottimo ammorbidente personale che aiuta a salvaguardare i tessuti, che potranno essere lavati in lavatrice senza utilizzare il ferro da stiro.

Come stendere i capi e non stirare?

Uno dei migliori consigli per stendere i capi di abbigliamento e non stirarli è appenderli sulle grucce e lasciare un po’ di spazio tra un capo e l’altro per favorire la circolazione dell’aria. I pantaloni e le magliette dovrebbero essere stesi al contrario per consentire la distensione delle fibre tessili.