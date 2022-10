In pensione senza contributi a chi ha superato questa età: tanti soldi per te

In pensione senza aver mai versato alcun contributo: è davvero possibile? Ecco a chi spetta e come incassare l’assegno.

È davvero possibile andare in pensione senza contributi? Ebbene sì, è possibile ritirarsi dal mercato occupazionale a chi ha superato questa età: ci sono in palio tantissimi soldi per te. Per ottenere l’assegno previdenziale è necessario aver versato dei contributi all’INPS o ad un diverso ente di previdenza. Gli anni di contribuzione variano da un minimo di cinque anni ad un massimo di venti anni, se si vuole ricevere la pensione di vecchiaia ordinaria. È possibile anche versare 42 anni e dieci mesi necessari per l’assegno previdenziale anticipato senza alcun limite di età.

Scopriamo in questa guida quando è possibile andare in pensione con pochi contributi o senza contributi versati. È possibile ricevere l’assegno previdenziale INPS senza aver mai versato alcun contributo e senza aver mai lavorato o aver lavorato anche senza un regolare contratto. Scopriamo quando è possibile accedere all’assegno previdenziale INPS senza aver versato alcun contributo.

Pensione: è possibile ricevere l’assegno previdenziale senza aver mai versato alcun contributo?

Si ritiene impossibile andare in pensione senza aver mai versato alcun contributo e senza aver mai lavorato. In effetti, non è così. È possibile presentare domanda e richiedere l’assegno previdenziale all’INPS o ad un ogni altro Ente previdenziale per incassare la pensione, anche senza aver mai versato alcun contributo e senza aver mai lavorato. Sarebbe davvero un sogno per molti, ma in effetti si tratta di una reale possibilità che può essere usufruita.

La normativa vigente dà la possibilità di vedersi erogata la pensione anche con un’anzianità contributiva nulla o minima. Ricordiamo che attualmente la pensione di vecchiaia può essere richiesta a partire dai 67 anni, ma è possibile che possa aumentare a partire dal prossimo anno. Inoltre, per percepire l’assegno previdenziale sono necessari 20 anni di contribuzione o quarantadue anni e dieci mesi, senza dover rispettare alcun requisito anagrafico.

L’attuale normativa consente di percepire un assegno previdenziale INPS con quindici anni di versamenti ed almeno un contributo versato entro la fine dell’anno 1995.

Andare in pensione con 15 anni di contributi: le casistiche

La normativa vigente consente di andare in pensione anche con soli 15 anni di contributi versati. Ciò è possibile per coloro che hanno versato integralmente i contributi prima della fine dell’anno 1992. È possibile sommare tutti i contributi, sia obbligatori che volontari e figurativi.

Altro caso riguarda tutti coloro che hanno versato i contributi volontari prima del 26 dicembre dell’anno 1992. Infine, possono andare in pensione anche tutti coloro con almeno venticinque anni di anzianità assicurativa.

Andare in pensione senza aver versato alcun contributo: quando è possibile?

Chi non ha mai versato contributi perché non ha mai lavorato o ha lavorato, ma senza avere un regolare contratto, ha la possibilità di richiedere una prestazione di tipo assistenziale. Stiamo parlando dell’assegno di invalidità, dell’assegno sociale o della pensione di cittadinanza.

La pensione di invalidità spetta nel caso in cui si possieda un’invalidità riconosciuta dal 74% al 99% e non ecceda il limite reddituale di 4.906,72 euro annui. L’assegno ha un importo pari a 285,66 euro al mese.

L’assegno sociale può essere richiesto da chi abbia compiuto i sessantasette anni d’età e si abbia redditi non superiori alle soglie previste dalla normativa vigente. L’importo dell’assegno è pari a 468 euro e dieci centesimi e viene erogato per tredici mesi.

La pensione di cittadinanza è un’altra misura di sostegno economico che spetta a tutti coloro che non eccedono i 9.360 euro all’anno. In questo caso è necessario essere over 67 anni ed è necessario trovarsi in una condizione di difficoltà economica.