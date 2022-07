Dal 5 al 19 settembre, come cambiano le date in tutta Italia del primo giorno di scuola. Tra risalita dei contagi e primi allarmi a quasi due mesi dal ritorno tra i banchi.

Non è nemmeno passata metà della lunga pausa estiva, che le prime polemiche e i primi dubbi sul ritorno a scuola si cominciano a fare vive. Si, perché il rialzo dei contagi degli ultimi mesi ha allarmato il mondo dell’istruzione sulle modalità con cui i ragazzi torneranno a scuola per il prossimo anno, 2022/2023. Ma andiamo a scoprire le date, regione per regione, del primo giorno di scuola, dal 5 al 19 settembre.

Scuola, quando si torna tra i banchi: le prime perplessità

Mascherine, didattica a distanza, distanziamenti e tutte quelle problematiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni di scuola nel nostro Paese, aleggiano anche a ridosso della nuova stagione scolastica.

L’inizio di una stagione che però si attende non prima di due mesi, in alcuni casi, come la Sicilia, che vedrà il rientro a scuola il 19 settembre. Manca ancora molto alla fine delle vacanze estive dunque, ma la risalita dei contagi sembra essere un vero dito nella piaga per la ripartenza nelle aule delle nostre regioni, praticamente unico settore a non essere riuscito a ripartire in pieno dopo le varie riaperture.

Turismo, eventi live, concerti, cinema, negozi. Tutti i settori commerciali del nostro Paese, e non solo, sono riusciti a dare un colpo di coda dopo le vaccinazioni, ma la scuola potrebbe ripiombare nell’insicurezza di regole tra mascherine, Green pass, tamponi e didattica a distanza.

In ogni caso, in questi giorni si è appreso il calendario di quelle che dovrebbero essere le date del ritorno tra i banchi nelle varie regioni italiane. Lasciando da parte regole e restrizioni, ricordando che l’inizio delle lezioni è deciso in autonomia dalle singole regioni, andiamo a vedere la lista completa del primo giorno di scuola da nord a sud.

Scuola, il primo giorno regione per regione Bolzano, che aprirà le danze lunedì 5 settembre. Ma per gli alunni del resto d’Italia ci sarà tempo di riposare e godersi le vacanze ancora un po’. Un’altra settimana, fino al 12 settembre, per gli studenti di Trento, della Lombardia, del Veneto e del Piemonte. Si parte con la provincia di, che aprirà le danze lunedì. Ma per gli alunni del resto d’Italia ci sarà tempo di riposare e godersi le vacanze ancora un po’. Un’altra settimana, fino al, per gli studenti di Trento, della Lombardia, del Veneto e del Piemonte. Gli ultimi a prendere posto saranno i ragazzi della Sicilia e della Valle D’Aosta, che torneranno a scuola addirittura 2 settimane dopo i colleghi di Bolzano, ossia il 19 settembre.

Di seguito l’elenco completo di tutti i primi giorni di scuola regione per regione: