Samantha Cristoforetti è pronta a diventare la prima donna astronauta europea ad effettuare la passeggiata nello spazio, insieme al cosmonauta Oleg Artemyev. In questo modo, l’astronauta dell’Esa diventa anche la prima donna europea protagonista di un’attività extraveicolare. I due, inoltre, collaboreranno anche per il Robotic Arm, uno strumento in grado di muoversi intorno al segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale.

L’attività extraveicolare inizierà alle ore 16:00 Cest, ora italiana: tale passeggiata nel cosmo potrà avere una durata di circa sette ore. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale tv dell’Agenzia Spaziale Europea, Esa Web TV. A commentare la passeggiata della Cristoforetti sarà il responsabile ufficio volo umano dell’unità coordinamento scientifico dell’Asi, Gabriele Mascetti.

Gli astronauti saranno supportato da Sergei Korsakov per quel che concerne la loro uscita con il modulo di attracco Poisk. Inoltre, i due saranno riconoscibili mediante delle tute con delle strisce di colore diverso: la Cristoforetti e il cosmonauta russa indosseranno delle tute spaziali Orlan con delle strisce rosse per l’astronauta italiana e strisce blu per Oleg Artemyev.

La collaborazione per Robotic Arm

Il cosmonauta e l’astronauta collaboreranno per la creazione dell’European Robotic Arm, un robot capace di muoversi intorno al segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale, grazie a un braccio che consente allo strumento di ancorarsi.

Dal 27 aprile, la Cristoforetti è in orbita per portare a termine la missione Minerva: si tratta della seconda importante missione di AstroSamantha che ne h compiuta anche un’altra – a cavallo tra il 2014 e il 2015 – denominata Minerva.

In quella occasione, la Cristoforetti rimase in orbita per 199 giorni e sei ore: un vero record per una donna e per una singola missione nello spazio. Vedremo, in questa nuova avventura, come procederà la passeggiata spaziale di Samantha che è una donna dai tanti record.

Per farlo, non perdetevi la trasmissione in diretta sul canale che vi abbiamo indicato: sarà un’esperienza unica – non solo per gli astronauti coinvolti – ma anche per gli spettatori che assisteranno ad un evento molto speciale.