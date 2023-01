Scotch, ecco perché le casalinghe più anziane lo mettono sempre sulla scopa

Molte casalinghe, specie quelle più anziane, utilizzano lo scotch sulla scopa. Ecco il motivo di questo gesto.

Tutti i giorni ci troviamo almeno una volta a dover spazzare via alcuni accumuli di polvere o di residui che si sono posizionati sul nostro pavimento al fine di evitare la formazione di formiche o di sporco.

Anche se non siamo presenti in casa, è consigliabile utilizzare la scopa o l’aspirapolvere almeno una volta al giorno perché si possono accumulare ciuffi di polvere provenienti anche dall’esterno.

Scotch: ecco perché si utilizza sulla scopa

Uno dei motivi per cui si tende a fare questa pratica casalinga almeno una volta al giorno è dovuto dal fatto che durante la preparazione dei pasti, potrebbe accidentalmente caderci qualcosa per terra.

Questo accade anche durante uno spuntino o durante il pranzo e la cena, così come anche durante un movimento che avrebbe potuto far posizionare per terra alcuni residui che avevamo su altre superfici.

Inoltre, tutti quanti noi abbiamo peli e capelli, chi più e chi meno e quindi anche questi tendono a staccarsi e a posizionarsi sul pavimento formando quindi degli accumuli che possono anche depositarsi nelle vie di fuga.

Infatti, tra una mattonella e l’altra ci sono queste linee, a volte anche molto spesse, che diventano difficili da lavare quando lo sporco è ostinato e quindi bisogna ricorrere ad alcuni metodi per far si che ridiventino splendenti.

Il nostro pavimento è importante in quanto è il luogo dove ci mettiamo i piedi e a volte, non utilizzando le pantofole, ci mettiamo direttamente i piedi con un paio di calzini per poi sederci o spaparanzarci sul divano.

Chi vive con dei bambini, sa benissimo che questi tendono spesso a passare del tempo per terra, specie se questi gattonano e quindi è sempre meglio avere un pavimento pulito e igienizzato.

Ma a volte, ci sono alcuni residui che non riusciamo a levare via ed è per questo che entra in atto uno dei segreti tramandati da generazione in generazione e che le casalinghe più anziane utilizzano spesso.

Come procedere

Si tratta di mettere dello scotch sulla scopa. In particolar modo quello utilizzato è quello spesso, che di solito viene usato per impacchettare i cartoni da imballaggio e questo viene messo sulla parte con le setole della nostra scopa.

Mettendo una striscia su di uno dei due lati, possiamo vedere come, quando andremo a pulire il pavimento, tutto lo sporco verrà portato verso lo scotch e intrappolato all’interno di esso.

In questo modo, tutti i peli, e i residui più piccoli saranno catturati dallo scotch e potremo semplicemente staccare questo dalla nostra scopa e gettarlo via senza dover ricorrere all’utilizzo della paletta.

In questo modo, avremo non solo risparmiato del tempo ma ci saremo assicurati un pavimento pulito senza alcuna traccia di elementi che potrebbero dare fastidio a chiunque metta piede o mano sul nostro pavimento.

Questo segreto è stato tramandato di generazione in generazione e fa parte dei consigli delle nonne che si rivelano essere sempre utili per le faccende domestiche.