Perché con l’avanzare dell’età ci si abbassa? Succede proprio per questo motivo

In molti ritengono che invecchiando ci si abbassa e secondo alcuni studi scientifici è vero. Vi spieghiamo i motivi per cui avverrebbe ciò.

Perché quando invecchiamo il nostro corpo umano suole abbassarsi e ridurre la nostra dimensione rispetto a quella che avevamo prima. Adesso vi possiamo spiegare il motivo di quello che vi stiamo dicendo.

La degenerazione del corpo umano

Sono davvero innumerevoli le persone che hanno la fobia di invecchiare. Proprio per questo motivo spesso ricorrono ai famosi ritocchini che all’inizio utilizzavano soltanto le celebri star. Oggi ormai, sembra proprio che gli interventi chirurgici sono alla portata del portafogli di molte più persone, rispetto al passato. Ma la domanda è “perché così tanti vogliono cancellare la testimonianza che il tempo sta passando sul loro corpo?”.

I motivi di ciò possono essere davvero tanti, e molti sono legati alle rigide regole estetiche che molti vogliono seguire. Inoltre c’è anche chi non si vede bene con se stesso e vuole tornare come era una volta o addirittura come non era mai stato prima.

Il corpo degenera si sa. Già dai 20-30 anni il corpo inizia un processo degenerativo che lo porta a peggiorare anche dal punto di vista estetico. Iniziano a comparire le prime rughe, i capelli diventano a poco a poco bianchi, il nostro metabolismo rallenta e abbiamo bisogno per forza di mangiare meglio e di fare sport.

Notiamo che la pelle si abbassa verso l’altro come se fosse più attirata dalla forza di gravità e per questo a volte vediamo come in alcune persone vengano quasi stravolti i connotati. Tutto punta verso il basso e secondo in molti ciò non si limiterebbe esclusivamente alla pelle. Proprio per questo motivo oggi vi spieghiamo perché invecchiando ci si abbassa.

Invecchiando ci si abbassa

Molte persone si interrogano sul perché invecchiando ci si abbassa. Secondo alcuni esperti che hanno voluto rispondere ai dubbi di centinaia di persone, è verissimo che quando si invecchia ci si abbassa.

Questo perché le vertebre del nostro corpo perderebbero di densità e i vari dischi che si trovano tra di essi inizierebbero a diminuire la quantità del loro liquido. Di conseguenza si diventerebbe più bassi. Questo fatto si può riscontrare facilmente misurando la propria altezza. Naturalmente non si può diventare più bassi di innumerevoli centimetri ma ci si riferisce in questo caso anche a 3 o 5 centimetri.

Sono tante le persone che lamentano questo disturbo, in tarda età, e che vorrebbero riuscire a dargli soluzione. Secondo molti esperti è possibile contrastare questo fenomeno praticando regolarmente esercizio fisico.

Si dimostra infatti che chi fa esercizio fisico nel corso di tutta la vita è più facile che mantenga in salute il suo corpo. La degenerazione fisica in questo caso avverrebbe in modo più lento. Infatti fare sport combatte l’invecchiamento delle nostre cellule ed elimina le tossine che il nostro corpo deve smaltire.

Poi è ovvio che a parte per un motivo naturale di degenerazione fisica è possibile che altre patologie accelerano questo processo. Per questo è sempre un’ottima scelta contattare il vostro medico.