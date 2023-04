Gli affitti quadruplicano in occasione della design week di Milano

In occasione del Salone del mobile, un evento che si terrà dal 18 al 23 aprile, gli affitti nella città di Milano hanno visto quadruplicati i propri prezzi.

In base ad un’indagine portata avanti dal Centro Studi Abitare Co., uno dei quartieri più dispendiosi è quello di Brera.

Milano pronta per raccogliere la settimana del Salone del mobile

Mancano ormai pochissimi giorni per uno degli eventi più importanti per la città di Milano, ossia il salone del mobile. Un evento che si terrà dal 18 al 23 aprile, l’occasione perfetta per portare alle stelle i costi per i vari alloggi. Infatti molti milanesi hanno addirittura pensato di andare a dormire da parenti o amici così che potessero affittare la propria abitazione o stanza e poter guadagnare qualcosa in più in vista di questo evento.

Una scelta fatta se si pensa al fatto che in questa settimana il canone di locazione è di quattro volte più alto passando quindi da 989 euro a 3.770 euro con un aumento quindi del 245%. Non mancano poi delle zone in cui gli aumenti sono ancora più alti. Parliamo di Porta Romana che ha registrato un aumento del 337% e Brera, luogo in cui l’aumento è del 314%.

Questo è ciò che si è scoperto a seguito dell’indagine portata avanti dal Centro Studi Abitare Co. L’analisi in questione ha preso come punto di riferimento il mercato degli affitti brevi prendendo sotto esame 6 zone diverse della città di Milano e analizzando proprio la settimana del design. Nelle zone limitrofe all’evento si è registrato una crescita dei prezzi pari al 16% in più se si fa il confronto con lo scorso anno.

Le zone più care di Milano in cui alloggiare in occasione della design week

Una delle zone più costose è sicuramente Brera. Qui infatti per alloggiare per 7 giorni sono necessari 5.970 euro. Ma il luogo in cui l’affitto costa di più durante questi giorni si trova in via Solferino, zona di Milano dove per sette giorni si arriverà a pagare 6.790 euro. A questo quartiere in particolare segue poi quello di via della Moscova luogo in cui, un affitto per sette giorni, si raggiunge la cifra di 6.510 euro e via San Marco dove si pagherà, per soli 7 giorni, 6.440 euro.

Continuando con la lista troviamo poi Garibaldi/Porta Volta, luogo in cui l’affitto arriverà a 4.630 euro mentre a Porta Romana si spenderà, sempre per soli 7 giorni, 3.680 euro. Se invece si decide di alloggiare nel quartiere Isola, si potrà spendere meno anche se la cifra è molto alta in quanto si parla di 2.810 euro per una sola settimana.

I luoghi in cui si spenderà di meno si trovano nell’area Tortona con 2.870 euro a settimana e a Lambrate con 2.650 euro a settimana. In particolar modo in quest’ultima zona, molto più specificatamente in via Massimiano, un bilocale avrà un costo di 2.310 euro mentre in via Oslavia il corso sarà di 2.500 euro.

Se si fa il confronto con il 2022, in diverse zone si è assistito ad un aumento dei costi anche se con valori diversi. L’aumento più alto si è registrato nella zona di Lambrate con un +26%. In seguito nella zona di Garibaldi/Porta Volta l’aumento è pari ad un +12,8%, mentre a Isola si parla di uno +12,1%, a Tortona di un aumento dell’11,9%, a Brera di un aumento dell’8,5% e a Porta Romana di un aumento del 5,7%.