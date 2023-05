Scoperta una nuova specie, rimasta nascosta per oltre 50 anni: studiosi increduli

Un ranch in California è stato lo scenario della scoperta di una nuova specie di insetto, che non si vedeva da 50 anni.

In un ranch della contea di Colusa, in California, è stata fatta una scoperta entomologica eccezionale: una nuova specie di insetto che non si vedeva da oltre cinquant’anni. A rendere questo straordinario evento possibile è stato il professor Will Kipling, entomologo e docente di scienze ambientali presso l’Università della California.

Scoperta una nuova specie di coleottero

La scoperta è avvenuta nel ranch di Jerry Brown, ex governatore della California, situato nei pressi di Freshwater Creek.

Brown ha sempre avuto l’abitudine di ospitare scienziati nel suo vasto terreno di 2.500 acri, poiché la zona ha una notevole importanza storica e scientifica. Il suo obiettivo è contribuire alla ricerca scientifica, e questa volta ha avuto successo grazie alla scoperta dell’insetto da parte del professor Kipling.

L’insetto in questione è un coleottero carabide molto particolare. Dopo un’attenta analisi, il professor Kipling ha rivelato che si tratta di una specie che era rimasta nascosta per circa 55 anni, senza che nessuno la descrivesse o catalogasse, a causa del suo ridotto numero di esemplari.

I metodi utilizzati per la scoperta

In collaborazione con il professor David Maddison, esperto in biologia integrativa, sono state utilizzate la mappatura del DNA e l‘analisi morfologica per identificare con certezza la nuova specie. Queste due metodiche sono strumenti fondamentali per identificare nuove specie di insetti.

La mappatura del DNA coinvolge l’estrazione e l’amplificazione dei geni di interesse, seguita dalla sequenziamento del DNA. Gli esperti confrontano poi questi dati con banche dati genetiche per determinare eventuali corrispondenze con specie già conosciute.

Allo stesso tempo, l’analisi morfologica implica l’osservazione accurata delle caratteristiche fisiche degli insetti, come la struttura delle ali o delle appendici. L’integrazione di entrambe le metodologie fornisce una valutazione più completa e affidabile nell’identificazione di nuove specie di insetti.

L’eccezionale scoperta della nuova specie: il Bembidion brownorum

Non solo questa scoperta è stata straordinaria per la sua rarità, ma anche per la sua unicità. Nei musei di entomologia in tutta la California, sono menzionati solamente 21 esemplari di questa specie. Il più recente ritrovamento risale addirittura al lontano 1966.

Il nuovo scarabeo è stato ufficialmente denominato Bembidion brownorum, in onore del proprietario del ranch, Jerry Brown. Il Bembidion brownorum è un coleottero di colore marrone, che raggiunge una lunghezza massima di 5 mm.

Quando osservato al microscopio, sulla sua corazza sono visibili sfumature fluorescenti color oro e verde. Una delle caratteristiche distintive di questa specie è la forma del protorace, che si differenzia nettamente da quella delle altre specie conosciute.

Gli studi sull’insetto appena scoperto non si fermano qui. Il professor Kipling e il professor Maddison continueranno le loro ricerche per comprendere meglio le abitudini di vita di questa nuova specie. Secondo il professor Kipling, il Bembidion brownorum vive generalmente presso piccoli bacini d’acqua che si prosciugano durante la stagione secca, rivelando solo il letto.

Un importante passo avanti per la scienza

La scoperta di questa nuova specie di coleottero in California rappresenta un’importante aggiunta alla conoscenza scientifica. Ogni nuova specie scoperta ci offre una finestra sulle meraviglie della natura e sottolinea l’importanza della conservazione degli habitat naturali.

Il ritrovamento del Bembidion brownorum è un ulteriore incentivo per continuare a proteggere e preservare l’ambiente naturale della California e il suo ricco ecosistema.