E’ indagato per omicidio il fidanzato della donna incinta scomparsa a Senago nel Milanese. I due avevano litigato dopo la scoperta di un’altra relazione.

Le indagini di omicidio volontario e aggravato hanno coinvolto Alessandro Impagnatiello, fidanzato di Giulia Tramontano. La donna, incinta di 7 mesi, era scomparsa a Senago nella notte tra sabato e domenica. Lo riporta l’Ansa, citando fonti qualificate.

Donna incinta scomparsa: il fidanzato è indagato per omicidio

Nel pomeriggio l’informazione di garanzia per Alessandro Impagnatiello. L’uomo, riporta l’Ansa nella serata di oggi, sarebbe indagato pre omicidio volontario e aggravato dopo la scomparsa della fidanzata 29enne. Giulia Tramontano era scomparsa nella notte tra sabato e domenica, incinta di 7 mesi, nei pressi di Senago in provincia di Milano.

Le ricerche di Giulia Tramontano intanto proseguono, nelle prossime ore i soccorritori si concentrano in un’area più circoscritta con la squadra cinofila i carabinieri, la protezione civile, i vigili del fuoco, e le squadre che si erano attivate negli scorsi giorni.

La zona di ricerca sarà quella accanto alla casa della giovane, una zona boschiva nei pressi dell’abitazione della donna e del fidanzato. Nei prossimi giorni verranno esaminate anche le campagne attorno a Senago.

L’ultima traccia della 29enne è un messaggio mandato a un’amica alle 21 di sabato sera. Nel messaggio Tramontano aveva raccontato all’amica di essere piuttosto scossa dopo una lite con Impagnatiello. Su questo stanno lavorando gli agenti della Procura e i carabinieri di Milano, mentre la scomparsa era stata denunciata dal fidanzato adesso pare indagato per omicidio.

La lite e la scoperta di un’altra relazione

Pare in effetti che, da quanto emerso in queste ore, i rapporti si fossero incrinati a causa della scoperta di una relazione segreta da parte del fidanzato. L’inchiesta prosegue anche in questo senso, con la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo che stanno considerando tutte le ipotesi delle ipotetiche motivazioni legate alla sparizione della 29enne.

Proseguono intanto le acquisizioni delle telecamere di sorveglianza nelle vicinanze dell’abitazione della giovane donna. Il ragazzo invece aveva raccontato di essere andato al lavoro domenica, per fare il suo lavoro di barman in un locale di lusso di Milano, e una volta rientrato non aveva trovato la compagna a casa. Poi, secondo la sua versione, la denuncia alle forze dell’ordine, con la madre della donna che si era preoccupata per non aver sentito la figlia per tutta la giornata di domenica.