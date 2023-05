Come sono andati gli incontri di oggi dei tennisti italiani al Roland Garros

By

Vince ancora Fognini, Musetti supera Shevchenko. Out Arnaldi contro Shapalov e la Errani contro Begu: ritiro per Camilla Giorgi.

Vincono al Roland Garros Sonego, Fognini e Musetti, mentre si ferma Arnaldi. Domani in campo Sinner e Zeppieri, mentre nel singolo femminile escono sia la Errani contro Begu chee Camilla Giorgi, costretta al ritorno per un problema al ginocchio alla fine del primo set sul punteggio di 6-2 contro la statunitense Pegula.

Come sono andati i tennisti italiani oggi al Roland Garros

Lorenzo Musetti supera per 6-1, 6-1, 6-2 il russo Shevchenko, dopo un’ora e 39 minuti di gioco. Altro azzurro al terzo turno al Roland Garros dunque, che si conferma un torneo a forti tinte tricolore. Dopo il ritrovato Fognini, e un Sinner che ha superato il primo turno con grande facilità, le fasi finali promettono grandi emozioni per i tennis italiano.

Musetti, sceso in campo per ultimo nella serata di oggi, ha eliminato il russo numero 87 in scioltezza, dopo aver invece fatto correre più di qualche brivido sulla schiena di Sinner a Roma. Sarà Cameron Norrie a vedersela con Lorenzo al terzo turno. Gli ottavi di finale però, visti gli incastri del tabellone, potrebbe portare lo spagnolo Alcaraz che ha già sconfitto al primo turno Cobolli.

Un Fabio Fognini completamente ritrovato invece sfiderà l’austriaco Ofner, mentre Sonego – anche lui vittorioso oggi contro il padrone di casa Humbert – sfiderà il russo Rublev. Fabio è tornato ad alti livelli, e lo ha dimostrato anche oggi nell’incontro vinto contro l’australiano Kubler per 3 set a 0.

Finita invece l’avventura di Matteo Arnaldi. Il sanremese ha perso in 4 set contro Denis Shapovalov, con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 6-3. Matteo si consola per essere passato dalla posizione numero 106 alla 94 in settimana.

Domani è il turno di Zeppieri. Il 21enne romano affronta il norvegese Ruud. Attesissimo l’incontro tra Sinner e Altmaier, con l’azzurro che punta ai 16esimi di finale dopo la vittoria di ieri.

Singolo femminili, rimangono Paolini e Cocciaretto: fuori Giorgi e la Errani

Finisce al secondo turno l’avventura al Roland Garros di Camilla Giorgi e di Sara Errani. Le due tenniste azzurre in giornata hanno perso contro la statunitense Pegula e la Romena Begu, anche se per Camilla fatale è stato un infortunio poi costatale il ritiro.

Dopo il medical time-out, arrivato al primo set, la Giorgi a causa di un problema al ginocchio ha dovuto dare forfait. Un infortunio che le aveva già dato noia in passato, che adesso l’ha costretta a salutare il Philippe Chatrier. Il primo set, terminato 6-2, basta all’americana numero 3 al mondo per approdare ai 16esimi, dove non arriva invece Sara Errani.

Irina Begu passa 6-0, 6-3, e raggiunge Aryna Sabalenka. Niente da fare nemmeno per Caroline Garcia, che a sorpresa si ferma contro Anna Blinkova.

Domani altre due tenniste azzurre proveranno ad accedere al terzo turno, Paolini e Cocciaretto. Jasmine affronterà la serba Olga Danilovic, mentre Elisabetta dovrà vedersela contro la svizzera Walter.