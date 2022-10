Nuove tensioni tra la Corea del Sud e del Nord dopo uno superamento dei confini marittimi e dopo che sono stati esplosi colpi di avvertimento reciproco.

Una nuova escalation militare tra le due nazioni coreane che ormai da settimane preoccupano le autorità mondiali. Questa volta si tratta di colpi a distanza ravvicinata in mare. Il malcontento sta crescendo a dismisura così come gli avvertimenti tra le due Coree.

Corea del Sud e Nord, superamento dei confini marittimi

Si tratta di una situazione complicata tra Corea del Sud e del Nord. Si apprende dall’agenzia Yonhap che una nave nordcoreana ha attraversato il confine e la reazione sudcoreana è stata quella di lanciare colpi di avvertimento.

Questa notte verso le ore 3:42, ora locale, una nave proveniente dalla Corea del Nord ha superato il confine marittimo settentrionale, precisamente dall’isola di Baengnyeong.

Questo ha scatenato la reazione della Corea del Sud che sta monitorando minuziosamente tutti i confini dopo il crescendo di tensioni.

I sudcoreani hanno immediatamente esploso colpi per far presente a Kim di essere pronti ad ogni eventualità.

I nordcoreani hanno riferito però che è stata una nave sudcoreana a oltrepassare il confine de facto da 2,5 a 5 km e quindi l’esercito di Pyongyang ha risposto esplodendo 10 colpi. La versione del Nord è che si è dovuta necessariamente difendere.

Le dichiarazioni non combaciano tra nord e sud e il portavoce di Kim ha riferito:

“Abbiamo lanciato ancora una volta un severo avvertimento ai nemici dietro le provocazioni marittime che si aggiungono al fuoco dell’artiglieria e alla trasmissione di messaggi transfrontalieri attraverso altoparlanti”.

Tensioni tra Seul e Pyongyang

I dissapori tra Corea del Sud e Corea del Nord sono diventati davvero preoccupanti e le escalation militari dimostrative stanno portando le due nazioni ad un punto di rottura ancora maggiore rispetto al passato.

Da settimane la Corea del Nord sta dando dimostrazioni di potenza militare lanciando missili che sono andati a colpire il mar del Giappone. Poi ha lanciato anche missili a lungo raggio testando così una delle armi piu potenti in circolazione.

La Corea del Sud ha risposto facendo così capire a Kim Jong-un che pur non volendo un conflitto è pronta a rispondere ad un eventuale attacco. Questo dopo che i nordcoreani hanno mandato aerei militari davvero vicino al confine inter-coreano facendo muovere data la troppa vicinanza l’aeronautica sudcoreana.

Seul in questo momento è supportato dagli Stati Uniti che non vedono di buon occhio l’imprevedibilità di Kim Jong-un. Molto probabilmente, come suggeriscono i media locali, innescare un conflitto in un futuro vicino è quello che vuole Kim.

La Corea del Sud farà di tutto per non cedere alle provocazioni, ma è pronta a difendere il proprio popolo con ogni mezzo se attaccata.