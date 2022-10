Barbara Palombelli, conoscete il figlio? Famoso come la mamma: chi è

La regina di Forum, Barbara Palombelli, ha un figlio bello come il sole ma soprattutto intelligentissimo e molto famoso. Ecco di chi si tratta, proprio di lui.

Sapete che Francesco Rutelli e sua moglie Barbara Palombelli hanno un figlio che è uno spettacolo della natura? Non solo bellissimo ma anche super intelligente: lui è davvero un pezzo grosso qui in Italia.

Barbara Palombelli, mamma orgogliosa

Sebbene Barbara Palombelli sia presente in televisione da più di due decadi, continua ad essere ancora amatissima dai telespettatori. Il suo pubblico affezionatissimo la segue fin dai suoi primi esordi come giornalista.

Dovete infatti sapere che prima di entrare a far parte del mondo della televisione, la Palombelli era una articolista. Ha collaborato con quotidiani di fama internazionale come Il Corriere della sera, La Repubblica e Il Giornale.

Solo nel 1987 inizia a muovere i primi passi in TV. La ricordiamo, per esempio, nella trasmissione Samarcanda e poi in Se telefonando nell’anno 1998. Sicuramente, la sua fama la deve anche a Forum, programma del quale è al timone dal 2013.

Solo da qualche anno, è diventata poi la regina di un’altra trasmissione, Stasera Italia, in onda sempre su Mediaset. Con riguardo alla sua vita privata, sappiamo tutti che Barbara Palombelli è sposata con il politico Francesco Rutelli. I due hanno quattro figli: Monica, Francisco, Serena e Giorgio. Oggi vogliamo parlarvi proprio di quest’ultimo che è famosissimo.

Chi è il talentuoso figlio della conduttrice Mediaset

Il giovane figlio d’arte non è soltanto bellissimo ma è anche un “genietto”. Intelligentissimo, è un pezzo grosso qui in Italia. Vi diamo qualche informazione in più sul suo conto. Giorgio Rutelli nasce nel 1982 dall’amore di mamma Barbara e di papà Francesco.

Ha condotto studi importanti a livello internazionale. Non ha infatti frequentato le scuole in Italia ma all’estero. Dopo il liceo, prima ha studiato in Belgio, a Bruxelles, e poi in America a Boston, per ritornare poi nel nostro Paese ed iscriversi, solo qualche anno fa, all’Università di Firenze.

Sapete che lavoro fa oggi? Attualmente collabora con il portale Dagospia nel ruolo di vicedirettore. Tra le sue più grandi passioni, l’economia e le energie rinnovabili. Direttore di Formiche.net, lavora con grande successo nel mondo della comunicazione.

Considerato uno degli uomini più affascinanti d’Italia, Giorgio somiglia tanto al suo famoso papà Francesco Rutelli al quale è davvero tanto legato. Ma anche con mamma Barbara ha un rapporto meraviglioso.

Appassionato pure di politica, viene ricordato per un episodio curioso raccontato spesso dal padre Francesco Rutelli. Sapete che Giorgio ha incontrato Joe Biden, attuale presidente degli Stati Uniti d’America?

Nel 2011, durante la celebrazione dei 150 anni dell’Unità italiana, il successore di Trump si trovava a Roma e in quell’occasione incontrò Francesco Rutelli il quale fece notare all’allora vice di Obama che il figlio lo sosteneva politicamente dall’Italia tanto da avere attaccato alla sua auto anche degli adesivi che sponsorizzavano il suo supporto per il politico.

Biden fu così felice che si fece lasciare il numero di Giorgio da Francesco e una domenica mattina lo chiamò per ringraziarlo di persona. Giorgio Rutelli è un ragazzo dolce, sensibile e buono proprio come mamma Barbara e papà Francesco.

Ha un rapporto splendido anche con i suoi fratelli che, pur non essendo suoi consanguinei, sono per lui le persone più importanti del mondo. Con la conduttrice di Forum, Giorgio ha un rapporto bellissimo, davvero molto intenso.

D’altronde è il primogenito, Barbara è diventata mamma proprio con lui la prima volta. Nelle poche interviste rilasciate alla stampa, la conduttrice, che di solito è molto riservata, ha parlato qualche volta anche della sua famiglia e in particolare di Giorgio che essendo vice di Dagospia, spesso è stato al centro dell’attenzione mediatica.