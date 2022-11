Scomparso da tre anni: ritrovato a Roma | Era alla mensa della Caritas

Un uomo di 68 anni scomparso da tre anni è stato ritrovato a Roma presso la mensa della Caritas nel quartiere Esquilino.

Un mistero quello che avvolge la storia del 68enne scomparso da tre anni sparendo completamente nel nulla per poi essere ritrovato in questi giorni presso una delle mense della Caritas nel centro di Roma. Il ritrovamento avvenuto grazie agli appelli del programma Chi l’ha visto?

Nel 2019 la scomparsa, in questi giorni il ritrovamento

In Italia ogni anno scompaiono nel nulla migliaia di persone, nella maggior parte dei casi purtroppo se ne perdono completamente le tracce. Ad oggi in Italia il numero delle persone che ancora non sono state ritrovate è di 63620 secondo i dati aggiornati a settembre 2021. Un numero importante che fa molto pensare, come può una persona sparire nel nulla e non essere mai più ritrovata?

Fortunatamente non è il caso del protagonista della storia di oggi. Un uomo anziano di 68 anni, capelli neri brizzolati e occhi azzurri, era sparito nel nulla ben tre anni fa precisamente nel 2019 senza lasciare traccia di sé.

L’uomo nel 2019 aveva staccato il suo telefono e non aveva più dato notizie di sé. A denunciarne la scomparsa era stato il fratello con cui viveva stabilmente. A cercarlo non solo il fratello e le forze dell’ordine ma anche una sua cugina residente in Piemonte che non ha mai perso le speranze.

Tra l’uomo e la cugina c’era infatti un rapporto telefonico, erano soliti sentirsi almeno una volta alla settimana fino al 2019 quando il telefono dell’uomo ha smesso di squillare. Che fine aveva fatto l’uomo? Come poteva essere sparito senza lasciare tracce di sé? Perché aveva smesso di rispondere al telefono? Un mistero, che forse nei prossimi giorni verrà celato.

Il ritrovamento

La cugina, con cui aveva un rapporto telefonico, non si è arresa alla sua scomparsa e ha sempre continuato a cercarlo, fino a che il 02 novembre 2022 ha deciso di ricorrere al programma Chi l’ha visto? noto programma italiano che si occupa di fare indagini e appelli per le persone scomparse.

Durante il programma è stato lanciato un ulteriore appello nella speranza che qualcuno avesse visto l’uomo o sapesse cosa gli fosse capitato, il messaggio lanciato dalla trasmissione ha portato alla risoluzione del mistero ritrovando il cugino scomparso.

Un importante ruolo all’interno di questa vicenda e soprattutto nelle ricerche del 68enne è stato svolto dall’associazione onlus l’apporto di Penepole, associazione che si occupa di persone scomparsa. Questa associazione ha seguito tutto il caso sia nel Lazio che nel Piemonte.

A distanza di pochi giorni dall’appello lanciato durante la trasmissione Chi l’ha visto?, trasmissione condotta da Federica Sciarelli, l’uomo scomparso è stato finalmente ritrovato. Fortunatamente l’uomo è stato ritrovato in buone condizioni ed è stato trovato mentre mangiava ad una delle mense della Caritas per persone indigenti presente al centro di Roma. In particolare nella zona dell’Esquilino.

Ora che l’uomo è stato ricongiunto alla sua famiglia sarà anche in grado di spiegare le motivazioni che lo hanno spinto ad allontanarsi nel 2019.