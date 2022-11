La famiglia Ferragnez è nuovamente al centro di una polemica. Sembrerebbe che l’imprenditrice digitale e Fedez abbiano riservato esclusivamente per loro e figli a seguito un noto museo nel centro di Milano. Non solo: pare si siano intrattenuti più del tempo dovuto incuranti dei comuni mortali che aspettavano fuori, sotto la pioggia, in attesa di entrare.

I tanti visitatori che sono rimasti coinvolti nella vicenda hanno polemizzato con una valanga di commenti contro Chiara Ferragni e il marito Fedez definendoli genitori privilegiati che danneggiano la vita degli altri.

I Ferragnez e la nuova polemica

Altro giro altra corsa. E’ di poche ore fa la nuova polemica che coinvolge una delle coppie più social di Instagram. Vantano milioni di follower e condividono gioie e dolori nei propri profili.

Proprio nella giornata di ieri la famiglia al completo, compresi i loro figli, Leone e Vittoria, hanno fatto una visita in un noto museo in quel di Milano, dedicato alle illusioni ottiche, con mostre di ologrammi, specchi e vasche piene di palline colorate. Non ci sarebbe nulla di male se non che i Ferragnez abbiano riservato la visita esclusivamente per loro.

Tanta la rabbia delle persone comuni che sono state costrette ad attendere fuori, sotto la pioggia, soprattutto tante famiglie con bambini non sono riusciti a vedere la mostra perché i coniugi si sono intrattenuti più del dovuto. I paganti sono stati tutti rimborsati ma la bufera si è scatenata lo stesso.

Le reazioni negative contro la coppia

Dopo la visita al Museum of illusion di Milano di Chiara Ferragni con marito e figli al seguito, nei loro profili social si è scatenata una vera e propria bufera. Una valanga di commenti negativi per la coppia perché la loro visita privata ha creato dissensi da parte di molte persone lasciate fuori dalla mostra ad attendere il loro turno.

“Oggi avete trattato le persone che hanno comprato il biglietto come di serie B per il divertimento di chi pensa solo a soddisfare i propri capricci”; “Non c’è rimborso o poster che tengano davanti a quello che avete fatto oggi, fate schifo”.

Queste solo alcune delle reazioni negative e messaggi offensivi per l’imprenditrice digitale e il rapper. Non è la prima volta che i Ferragnez siano al centro di qualche polemica, l’ultima risale a qualche settimana fa quando la fashion blogger è stata accusata di sfruttare i suoi figli per aumentare le visualizzazioni nel proprio profilo Instagram.

Commenti negativi anche nei confronti del museo per non essersi organizzato nel migliore dei modi per questa visita privata. Da parte di Fedez e Chiara Ferragni non sono arrivate delle contro risposte per rispondere alle accuse.