Controlli a tappeto in strada, 58 punti in meno se si trova nel bagagliaio

Il Codice della Strada prevede delle regole ben precise per gli automobilisti. Ecco cosa non bisogna tenere nel bagagliaio della propria auto, evitando il decurtamento dei punti sulla patente.

Guidare un auto può essere qualcosa di molto semplice ed efficace in quanto ci permette di decorrere delle mete in cui si può arrivare con un veicolo e che a piedi non riusciremmo a raggiungere.

Inoltre, ci permette di avere una indipendenza e non sottostare agli orari dei mezzi pubblici oltre che a poter trasportare con noi oggetti e persone o a renderci meno inclini allo stresso del caos cittadino che può crearsi su treni e pullman.

Codice della Strada: ecco a cosa stare attenti

Questo però, ci mette sotto controllo da parte della legge, perché tutti gli automobilisti e i conducenti di veicoli, devono sottostare ad alcune norme che sono scritte sul Codice della Strada.

Per questo motivo, prima di ottenere la patente, ci sottoponiamo a degli esami, il primo teorico dove queste norme vengono studiate e spiegate con i relativi segnali da tenere sempre presenti quando circoliamo su strada.

Successivamente, un esaminatore competente, dopo che avremo superato il test teorico, ci sottoporrà ad un esame pratico per accertarsi che la nostra guida non sia un pericolo e ci rilascerà la patente.

Questo però comporta un’attenzione, nei giorni a seguire, da parte del guidatore, che per evitare incidenti o comportamenti non tollerati dal Codice della Strada, deve stare ben attento.

La trasgressione di queste regole, può comportare, a seconda del non rispetto della norma e del danno causato una sanzione che può limitarsi ad una multa o addirittura, nei casi più gravi, ad una reclusione, con ritiro della patente.

L’episodio Ligure

Proprio negli ultimi mesi si è verificato un episodio che ha portato un giovane guidatore della Liguria a trovarsi con 58 punti in meno sulla patente oltre che con una multa della cifra di 500 euro.

Il comportamento di questo automobilista non è stato tollerato dagli agenti in quanto, stava trasportando nella sua auto, oltre lui altri cinque passeggeri, quindi in totale sull’auto ne erano sei.

Questo, significa che, l’auto guidata dal giovane, era omologata solo per il trasporto di cinque persone, compreso il conducente ma quello che ha fatto scattare la decurtazione dei punti è stata una sorpresa che gli agenti hanno trovato nel bagagliaio.

Il sesto passeggero, infatti, era chiuso all’interno di esso e questo non è assolutamente tollerato da parte del Codice della Strada in quanto è un pericolo in caso di incidente e tamponamento.

Quindi, qualora vogliamo dare un passaggio a dei nostri amici, e risparmiare sulla benzina, dobbiamo stare attenti a non esagerare col numero di passeggeri all’interno di un auto e soprattutto non chiudere nessuno di questi in un bagagliaio.

Se trasgrediamo questa regola, possiamo trovarci, come accaduto all’automobilista ligure, davanti non solo ad una maximulta, ma anche ad una decurtazione dei punti della patente con un conseguente ritiro di esso.

Di conseguenza, per riappropriarsi della propria patente, ci sono vari iter a seconda della trasgressione commessa e potremmo trovarci a dover risostenere gli esami sia teorici che di pratica.