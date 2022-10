Si ferma il personale aereo per uno sciopero che durerà per tutta la giornata di oggi, sabato 1 ottobre. Vueling incrocia le braccia dalle 13 alle 17 di oggi.

Le richieste – come fanno sapere i sindacati – sono le solite: riconoscimento dei salari minimi e condizioni di lavoro dignitose.

Sciopero del personale di volo

Una giornata di disagi per chiunque debba viaggiare in aereo quella di oggi – sabato 1° ottobre – per via di uno sciopero del personale di volo.

Come spiegano i sindacati Uiltrasporti e Filt-Cgil, il personale di volo ha indetto uno sciopero che durerà 24 ore. Ryanair incrocia le braccia per l’intera giornata, Vueling si fermerà dalle 13 alle 17 di questo pomeriggio. Nelle prossime ore sono previsti diversi presidi nei principali aeroporti italiani: Pisa, Malpensa, Roma, Napoli e Ciampino.

Le motivazioni dello sciopero restano invariate: condizioni di lavoro dignitose e stipendi che siano in linea con i minimi salariali previsti. A rischio tutti i voli della giornata per eventuali ritardi o cancellazioni.

“Chiediamo un confronto costruttivo e trasparente per evitare licenziamenti ed affrontare con urgenza questioni come il rispetto della normativa a tutela di maternità a paternità”

hanno fatto sapere i sindacati.

Orari e voli garantiti

Lo sciopero del personale aereo riguarda le principali compagnie low cost: EasyJet, Volotea e Vueling. Ecco gli orari e i voli garantiti.

Il personale Easyjet si ferma per 24 ore

Il personale Volotea si ferma per 24 ore

Il personale Malta Air si ferma per 24 ore

Il personale Ryanair si ferma per 24 ore

Il personale Crewlink si ferma per 24 ore

Il personale Vueling si ferma dalle 13 alle 17

I lavoratori del comparto aeroportuale, aereo e indotto degli aeroporti si fermano per 24 ore, fine alla 24 di questa sera.

Sul sito ufficiale dell’Enac – l’ente nazionale per l’aviazione civile – è possibile controllare la lista completa dei voli garantiti, compresi quelli umanitari, sanitari e di soccorso.

Come fare richiesta di rimborso

Nel caso di uno sciopero del personale aereo, come quest’oggi, i possessori di un biglietto possono chiedere un rimborso che va dai 250 ai 600 euro, che riguardi soltanto le spese per raggiungere la meta del volo.

L’importo varia in base alla tratta. Nel caso di un volo cancellato, le compagnie dovrebbero proporre voli alternativi, come prevede il regolamento Comunitario 261/2004. Se, al contrario, la compagnia aerea non è in grado di offrire un volo alternativo per raggiungere la destinazione, il passeggero ha diritto al rimborso del costo integrale del biglietto.