Ilary Blasi, dopo il divorzio il ritocchino: la decisione inevitabile | FOTO

Dopo il divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi si è sottoposta ad un ritocchino. Ecco la foto dell’operazione.

Ilary Blasi è una conduttrice televisiva che ha iniziato il suo percorso lavorando prima come modella e poi facendosi conoscere al pubblico per via della sua partecipazione come Letterina nel programma condotto da Gerry Scotti, Passaparola.

Grazie a questo suo ruolo, fu notato dall’ex calciatore dell’AS Roma, Francesco Totti che mentre stava guardando la tv con i suoi amici aveva dichiarato loro che quella ragazza sarebbe stata sua moglie.

Ilary Blasi: il ritocchino dopo il divorzio

Così, grazie a dei contatti in comune con la sorella dalla Blasi, Silvia, Totti riesce a contattarla e a convincerla a incontrarlo per poi invitarla ad una partita della squadra giallorossa.

In questa occasione, Totti le dedica un gol scrivendosi sulla maglietta 6 Unica! e successivamente dopo averla portata a cena sul fungo dell’Eur, Ilary all’inizio titubante decide di lasciarsi andare.

La loro storia d’amore è durata vent’anni di cui tre di fidanzamento e diciassette di matrimonio da cui sono nati tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Ma dopo tutto questo tempo i due hanno deciso di separarsi.

Le voci su una loro crisi matrimoniale erano già state date a gennaio ma i due avevano smentito queste indiscrezioni per poi l’11 luglio 2022 annunciare tramite due comunicati differenti la fine del loro matrimonio.

Per le settimane successivi, molti siti e giornali di gossip hanno parlato dell’ipotetico motivo che avrebbe portato la Blasi e Totti a decidere di interrompere la loro storia d’amore ma nessuno dei due ha voluto parlare fino a quando il calciatore, stanco di essere descritto come colpevole ha deciso di dire la sua.

Totti, sulle pagine de Il Corriere della sera ha affermato che è stata Ilary a tradirlo dopo che la loro storia stava non andando nel verso giusto già da quando lui aveva lasciato il mondo del calcio.

Inoltre, ha accusato la conduttrice di non voler trovare una soluzione pacifica e di voler passare in tribunale con una guerra legale mentre lui le aveva proposto di vivere sotto lo stesso tetto per amore dei loro figli.

La decisione di Ilary

Nel frattempo, Totti si è fidanzato con Noemi Bocchi, design floreale che è spesso al suo fianco e che è stata avvistata anche in occasione del 46° compleanno del calciatore dove pare si siano scambiati il primo bacio ufficiale davanti ai figli maggiori di Totti.

Ilary Blasi, intanto ha passato le sue vacanze estive facendo tappa in tanti luoghi e negli ultimi giorni si sta spesso vedendo in giro per Roma, prima facendosi un giro in centro, poi presso La Vaccheria e La Fattoria della Zucca e ultimamente anche ai Musei Vaticani dove sembra aver fatto una visita privata.

Ma Ilary sembra aver anche cura del proprio corpo e del proprio aspetto, infatti dopo essere passata dalla sua amica parrucchiera Alessia, che sembra essere coinvolta nella questione del tradimento della conduttrice nei confronti di Totti, venendo imputata come persona che ha fatto da tramite tra la Blasi e il terzo incomodo, Ilary si è recata in un centro estetico.

Ed è proprio qui che ha subito un intervento che è stato documentato sulle sue storie di Instagram. La donna ha deciso di fare delle migliorie alle sue labbra come si può vedere dalla foto pubblicata sul social.

Però nulla ha a che fare con botox o iniezioni che tendono a gonfiarle ma Ilary ha solo fatto in modo che le sue labbra siano perennemente truccate grazie ad un tatuaggio permanente, quindi una scelta estetica che la rende ancora più affascinante di quanto non lo sia già.

Intanto, la donna per ora ha deciso di non apparire in televisione e pare lo dovrebbe fare soltanto nel 2023 in occasione della diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi che tornerà in onda sui canali Mediaset.