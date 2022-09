Sciopero dei trasporti il 16 Settembre: stop di 8 ore

Ennesimo sciopero dei trasporti a settembre: il 16 è una giornata di ritardi e sospensioni. Ecco tutti gli orari e le fasce di garanzia dei mezzi come metro e treni locali. Un nuovo venerdì di disagi per le città Italiane, in quanto i trasporti pubblici locali si fermano per sciopero.

Quella di venerdì 16 sarà una giornata di disagi per diverse città del nostro Paese, in quanto le sigle sindacali hanno organizzato una sospensione dal lavoro di ben 8 ore per farsi sentire e protestare in relazione alle recenti aggressioni subite dai controllori sui mezzi di trasporto. Nonostante le molteplici lamentele dei mesi passati questi avvenimenti purtroppo continuano senza sosta e pertanto hanno deciso di farsi sentire bloccando il servizio.

Questa è la comunicazione di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro. Vediamo ora le fasce orarie di stop e di garanzia dei trasporti locali di venerdì 16 settembre.

Le motivazioni dello sciopero del 16 settembre

Ai vari sindacati in prima fila per sostenere i diritti dei lavoratori nel settore dei trasporti e della viabilità, era stato chiesto di ridurre lo sciopero a 4 ore, ma non c’è stato modo di smuoverli. Lo sciopero infatti durerà 8 ore, proprio per creare disagi nelle città e fare in modo che li ascoltino. Questo sciopero è figlio di un continuo maltrattamento dei controllori sui mezzi pubblici. Non si può più rimanere a guardare e pertanto ecco avviato questo nuovo sciopero che creerà non pochi disagi ai cittadini.

La Commissione di Garanzia sui servizi pubblici ha effettuato un’analisi della situazione ritenendo la motivazione dello sciopero adeguata e a norma in relazione all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990. Questa legge infatti fa riferimento proprio alle proteste avviate per gravi lesivi o intaccamento dell’incolumità dei lavoratori.

Le aggressioni in Italia

Soltanto negli ultimi 90 giorni si contano circa 17 aggressioni. La prima si è registrata a Bari il 18 giugno, quando al capolinea dell’Amtab un autista è stato preso a morsi e a calci da un passeggero del suo mezzo. Episodi simili a questo sono avvenuti anche in città come Milano, Torino, Trieste e Nocera Inferiore.

Anche la scorsa settimana era stato avviato uno sciopero proprio per poter protestare per queste continue aggressioni. Nonostante ciò però questi avvenimenti sono continuati senza alcun intervento da parte dei datori di lavoro.

Gli orari dello sciopero di venerdì

Lo sciopero si svolgerà diversamente nelle varie città d’Italia. Gli autobus e le metro si fermeranno a Torino dalle 16 e continueranno lo stop fino alla conclusione del servizio. A Milano invece lo sciopero inizia la mattina, dalle 8:45 fino alle 15 i mezzi di trasporto si fermeranno. Nella città di Genova dalle 9:30 fino alle 17, non sarà possibile usufruire dei mezzi di trasporto locale, così come a Venezia dalle 16 alle 24.

Sono ovviamente assicurati gli spostamenti con servizi minimi lagunari nella fascia oraria compresa tra le 16:30 e le 19:30. A Bologna e nella Capitale lo scioperò si svolgerà dalle 8:30 alle 16:30, a Firenze dalle 15:30 alle 23:30, a Napoli dalle 9 alle 17 ed infine a Bari dalle 8.30 alle 12.30 e di nuovo dalle 15.30 alle 19.30