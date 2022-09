Cattivi odori dal lavandino, il rimedio naturale per rimediare: lo usi in cucina

Soprattutto d’estate e quando i livelli di umidità sono elevati, può capitare di avvertire cattivi odori dal lavandino.

Esistono in commercio diversi prodotti chimici specifici per questo problema che, però, non solo sono nocivi per l’ambiente e la salute, ma potrebbero danneggiare le tubature.

Sempre più persone, per risolvere problemi in casa, optano per il fai da te andando a caccia di ingredienti naturali efficaci da utilizzare. Se anche tu hai bisogno di eliminare cattivi odori che provengono dal lavandino, segui i nostri consigli e vedrai che risultati. Ridurrai l’impatto ambientale a costo zero o quasi.

Cattivi odori dal lavandino: quali sono le cause?

Generalmente, i cattivi odori emanati dal lavandino sono la conseguenza delle nostre cattive abitudini quotidiane che possono essere:

L’utilizzo costante di detersivi e saponi di scarsa qualità: col tempo, liberano sostanze chimiche che aderiscono alle tubature in forma di grasso. Ti consigliamo di usare prodotti ecosostenibili di qualità;

di scarsa qualità: col tempo, liberano sostanze chimiche che aderiscono alle tubature in forma di grasso. Ti consigliamo di usare prodotti ecosostenibili di qualità; Tubature vecchie dove proliferano più facilmente batteri e lieviti;

dove proliferano più facilmente batteri e lieviti; Residui di cibo : bisogna prendere l’abitudine di pulire con cura piatti e tegami prima di metterli in ammollo utilizzando un filtro;

: bisogna prendere l’abitudine di pulire con cura piatti e tegami prima di metterli in ammollo utilizzando un filtro; Giunti delle tubature deteriorati da muffa e umidità: il silicone danneggiato emana un cattivo odore;

deteriorati da muffa e umidità: il silicone danneggiato emana un cattivo odore; Acqua stagnante in certe aree delle tubature che favorisce la formazione di muffa e la proliferazione di batteri. E’ necessario effettuare una pulizia profonda periodicamente per evitare il problema.

Cattivi odori dal lavandino: il trucchetto della nonna più efficace

Se vuoi eliminare i cattivi odori dal lavandino in modo ecologico, ti consigliamo di usare il rimedio della nonna più efficace. L’ingrediente protagonista di questo metodo è il sale. E’ questa la soluzione eco-friendly per eccellenza.

Il sale grosso può essere usato in combinazione con altri ingredienti come bicarbonato di sodio, aceto, chiodi di garofano e foglie di malva.

Se vuoi combinare sale grosso e bicarbonato dovrai sciogliere in una pentola di acqua bollente 5 cucchiai di sale e 5 di bicarbonato per poi versare tutto nello scarico. Cattivi odori e batteri scompariranno.

Hai altre due alternative: