Sciopero 9 ottobre: orari e fasce di garanzia

Si tratta dello sciopero previsto il 29 settembre scorso dopo la precettazione del ministro Salvini, che aveva ridotto lo stop a sole quattro ore.

Oggi si fermano i mezzi pubblici delle grandi città tra cui Milano, Roma, Venezia, Vicenza, Modena, Perugia e Torino.

Sciopero 9 ottobre

Lunedì nero per i pendolari italiani, che da questa mattina – dalle 8:30 – devono affrontare lo sciopero dei mezzi pubblici indetto per la giornata di oggi, 9 ottobre. L’agitazione nazionale di 24 ore (dalle 8:30 alle 17:00 e dalle ore 20:00 fino a fine corsa) è quella prevista per il 29 settembre dopo la precettazione del ministro Salvini, che l’aveva ridotta a quattro ore.

Oggi si fermano bus, metro, tram e treni delle grandi città italiane, da Bari, a Venezia, Milano, Roma, Torino, Modena, Vicenza e Perugia. La motivazione dello sciopero indetto dall’Usb è da ricercarsi nella “necessità di combattere l’attuale legge sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali che in un modo sempre più aggressivo vuole vanificare la conflittualità della categoria impedendo l’esercizio del diritto di sciopero”.

Orari e fasce di garanzia

Roma – A Roma lo stop potrebbe interessare la rete del trasporto pubblico locale. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Napoli – A Napoli il servizio dell’Anm è garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Milano – A Milano, lo stop è previsto dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Torino – A Torino il servizio di trasporto pubblico locale di Gtt sarà assicurato dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Per tutte le altre fasce orarie potrebbero esserci ritardi o cancellazioni.

Nella giornata di domani – 10 ottobre – si fermano i taxi, per protestare contro il decreto Asset. Con il nuovo decreto, recentemente approvato, cambia la modalità di assegnazione delle licenze per i taxi, per le quali si potranno indire gare rapide per il rilascio del 20% di licenze in più rispetto al passato. Le licenze avranno validità di un anno, che potrà essere prorogata per altri 12 mesi.