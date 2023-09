Investita da un’auto pirata a Roma, donna di 42 anni muore sulla Prenestina: caccia all’auto pirata

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.40 di mercoledì mattina, in zona Prenestina. La vittima è una donna di 42 anni, originaria delle Filippine, che è morta questa mattina al policlinico Umberto I di Roma.

Il conducente della vettura che ha travolto e ucciso la donna non si è fermato a prestare soccorso, ma gli agenti di Roma Capitale sono sulle tracce di una Fiat Panda che ha colpito altre auto, prima di fuggire.

La Polizia Roma Capitale è sulle tracce del conducente, che pare guidasse una Fiat Panda. La vittima stava andando a lavoro, quando è stata investita e sbalzata per diversi metri.