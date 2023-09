La violenta aggressione ai danni di una ragazza di 16 anni è avvenuta in via Cappella degli Orefici, a Torre del Greco, periferia di Napoli.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per tentare di risalire ai responsabili. L’adolescente è stata soccorsa e trasferita in ospedale, dove le sono state diagnosticate lesioni guaribili in sette giorni.

Sedicenne aggredita in strada a Torre del Greco

Una ragazza di 16 anni è stata aggredita in strada a Torre del Greco, periferia di Napoli. Il pestaggio sarebbe avvenuto nella serata di mercoledì 27 settembre, in via Cappella degli Orefici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, dopo la segnalazione giunta in caserma.

La ragazza è stata soccorsa e trasferita all’ospedale Maresca, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni guaribili in sette giorni. Sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno cercando di risalire ai responsabili. I militari dell’Arma potrebbero acquisire nelle prossime ore le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona, da cui potrebbe arrivare un valido aiuto per identificare i responsabili.