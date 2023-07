Scie di schiuma in mare, cosa sono realmente? Le vedi quasi sempre ma non lo sai

By

Sai cosa sono realmente le scie di schiuma in mare? Sicuramente le vedi spesso, ma non hai mai capito cosa sono. Ecco allora tutto quello che devi sapere su queste scie di schiuma che a volte vediamo in mare!

Presenti spesso nelle acque, le scie di schiuma in mare sono visibili soprattutto durante l’estate. Ma cosa sono? Perché si formano queste scie? Molti li associano ad inquinamento prodotto dall’uomo, tuttavia il motivo non è sempre questo. Per comprendere meglio di cosa si tratta approfondiamo la questione.

Cosa sono le scie di schiuma

Le scie di schiume in mare sono dovute a sostanze naturali derivanti da specie marine che possono rivelarsi dei veri e propri tensioattivi e dare vita a delle bolle. A dare loro l’aspetto di scie sono gli elementi naturali, le onde, il vento, oppure le imbarcazioni che al passaggio le trascinano dando loro la forma tipica di scie.

Nulla a che vedere quindi con la schiuma prodotta dai saponi che solitamente usiamo per lavarci e che contengono svariate sostanze tensioattive. Tuttavia, l’effetto è praticamente uguale, per questo molti pensano che possano essere scie formate proprio da saponi e detergenti che di solito producono schiuma in quantità.

Le scie di schiuma in mare, dunque, sono essenzialmente naturali, ma questo fenomeno può diventare pericoloso a causa degli interventi umani, danneggiando bagnanti e ambiente marino.

Quando bisogna preoccuparsi

Come detto prima, quando compaiono in mare le scie di schiuma la prima cosa che viene in mente è che si tratta di inquinamento dovuto ad attività svolte dall’uomo. Abbiamo spiegato che non è così, che sono invece dei fenomeni naturali dovuti a delle specie marine.

A generarle possono essere le alghe che si trovano sul fondo, gli insetti acquatici, ma anche dei funghi misti a foglie marce. Ma in alcuni casi a far scatenate la formazione di queste schiume a volte sono le attività svolte dall’uomo, capace di arrecare danni seri sia all’ecosistema del mare che alla balneabilità della costa.

E’ in questi casi che bisogna preoccuparsi, quando le scie di schiume nel mare si formano a causa dell’immissione in mare di scarichi industriali, liquami, detergenti e altre sostanze pericolose per la salute. I tensioattivi immessi sono in questo caso dannosi e hanno ripercussioni serie sull’ecosistema marino.

Se in mare arrivano le acque reflue possono esserci conseguenze sulla qualità dell’acqua. Ad esempio una concentrazione elevata del batterio Escherichia coli può rendere le acque del mare pericolose.

Come comportarsi se vediamo scie di schiuma

E allora, quando in mare vediamo le scie di schiuma cosa dobbiamo fare? Il fenomeno è attualmente oggetto di approfonditi studi, dai quali è emerso che è sconsigliato gettarsi in mare quando ci sono queste scie schiumose, a prescindere che si tratti di quelle naturali o no.

Infatti, queste schiume hanno la tendenza a contenere sostanze inquinanti che sono nel mare. Le associazioni che operano per la tutela del mare pressano per usare i battelli e destinarli a raccogliere gli inquinanti in mare.

Ora che sai cosa sono le scie di schiuma che ti capita di vedere in mare, evita di fare il bagno perché non sai cosa possono contenere!