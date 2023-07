Le negano l’accesso al supermercato, quando il direttore scopre chi è se ne pente

Ecco tutti i dettagli riguardo l’incredibile storia della donna anziana cacciata dal supermercato. Quando si scoprì chi era, rimasero tutti sconvolti.

Vi raccontiamo una storia che sta facendo il giro del web, appassionando gli utenti della rete. Protagonista è una donna di 92 anni, che è stata cacciata bruscamente da un negozio in America.

Anziana cacciata dal supermercato

La storia in questione arriva dagli Stati Uniti e coinvolge una donna di 92 anni, un’anziana che è stata cacciata dal supermercato per una ragione del tutto inspiegabile.

Protagonista della storia è Julia, una vedova fragile e con qualche problema di deambulazione. Proprio per questo, Julia amava trascorrere qualche ora della sua giornata sempre nello stesso supermercato proprio vicino a casa sua.

Lo raggiungeva in 3 minuti a piedi, poteva passeggiare al fresco stancandosi di meno per il caldo e poteva dare un’occhiata ai suoi prodotti preferiti, per vedere se ne era diminuito il prezzo. Julia, che non aveva grandi gioie nella sua vita, godeva di quelle passeggiate nel supermercato: non poteva viaggiare e anche fare un giro in centro le costava fatica.

La donna 92enne non avrebbe mai immaginato che quel suo svago sarebbe terminato presto. Un giorno, infatti, fu accusata di aver rubato una bottiglia di alcolici e fu bandita dal negozio.

Julia, però, sosteneva di non aver compiuto il crimine e non poteva permettere che il suo onore fosse leso fino a quel punto. Voleva tornare a passeggiare tra i corridoi del suo supermercato preferito. Ma come mai Julia era stata accusata di aver rubato dell’alcol? Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

Ecco chi era in realtà

Tra i responsabili del supermercato ce n’era uno, Augustine, che era decisamente intollerante a tutti quei clienti che erano soliti uscire dal supermercato senza aver acquistato nulla o con poca merce.

Rientrava in questa categoria proprio Julia, che come abbiamo già scritto più sopra spesso usava il supermercato come mezzo per svagarsi.

Così un giorno, Augustine decise di liberarsi definitivamente di Julia: si avvicinò all’anziana signora con la scusa di volerle fornire alcune informazioni sui nuovi prodotti in omaggio e scaltramente inserì una costosissima bottiglia di alcol all’interno della sua ampia borsa.

Quel giorno, Julia comprò esclusivamente del pangrattato che le serviva per preparare delle deliziose polpette. Dopo aver pagato il prodotto, uscì dal negozio quando l’allarme iniziò a suonare.

Julia venne accusata di taccheggio. Dalla sua borsa venne prelevata la bottiglia di alcol e la donna fu bandita dal negozio. Ma l’anziana signora non di arrese e chiamò subito suo nipote, che era agente di polizia. Il nipote si precipitò immediatamente al supermercato e guardò le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, che mostravano Augustine mettere la bottiglia di alcol nella borsa di Julia.

Fu così che il manager del supermercato fu costretto a licenziare il suo dipendente e Julia poté tornare a visitare il suo negozio. Nessuno di aspettava che Julia fosse la zia dell’agente di polizia e che fosse così determinata da farsi rispettare ad ogni costo.