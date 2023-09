Sciame sismico nel viterbese, la scossa più forte di magnitudo 3,1

La terra continua a tremare nel Centro- Sud questa volta ci troviamo nel Lazio, più precisamente nel viterbese dove dalla serata di ieri si è attivato uno sciame sismico che ha fatto registrare diverse scosse. La prima scossa è stata registrata alle 19:49 con un magnitudo di 2.4. In seguito a questa ne sono seguite altre molto ravvicinate, la più forte è stata registrata alle 21:27 con un magnitudo di 3,1.

L’epicentro sarebbe a 4 chilometri a sud est del Comune di San Lorenzo. Tanta la paura tra i residenti, molti dei quali hanno scelto di recarsi in strada. Da quanto dichiarato dalla Protezione Civile al momento non sono stati registrati danni a cose o persone. Una scossa è stata registrata anche a Bolsena di magnitudo 2.2 anche qui la popolazione ha avvertito il terremoto ed è scesa in strada, da quanto riportato dalla Protezione Civile non ci sono danni a cose o persone.

Sciame sismico nel viterbese, l’epicentro a 4 chilometri a sud est di San Lorenzo Nuovo

Continua a tremare la terra nel Centro – Sud d’Italia, dopo giorni in cui nei Campi Flegrei abbiamo assistito ad un importante sciame sismico con una serie di terremoti che hanno spaventato la popolazione residente.

A Napoli è stato registrato il terremoto più intenso degli ultimi 40 anni, con un magnitudo di 4.2 che è stato avvertito in diversi comuni nelle vicinanze. La terra però sembra non fermarsi e da ieri sera ha iniziato a tremare anche nel Lazio.

Anche qui si è attivato uno sciamo sismico con una serie di scosse che sono state avvertite dalla popolazione, le scosse del terremoto sono state avvertite tutte nel viterbese e al momento non risulta vi siano danni a cose o persone.

Da una prima stima provvisoria dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa più forte che è stata registrata è avvenuta nella serata di ieri alle ore 21:27 ed ha avuto epicentro a 4 chilometri a sud est del Comune di San Lorenzo Nuovo.

La prima scossa di questo sciame sismico è stata registrata alle ore 19:49 ed ha avuto un magnitudo di 2,4, ne è seguita subito dopo una seconda alle 19:50 con un magnitudo di 2,8.

Alle 19:54 è arrivata la terza con un magnitudo di 2,6, poi una quarta alle 19:57 con un magnitudo di 2.2 e una quinta di magnitudo 2,1 alle ore 19:59. Quella delle 21:27 ha avuto un magnitudo di 3,1. Al momento non risultano danni a cose e persone.

La terra ha tremato anche a Bolsena con una scossa di magnitudo 2,2

Alle 19:55 una scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata anche a Bolsena ed è stata avvertita dalla popolazione residente. Molte persone hanno scelto di scendere in strada per la paura.

La Protezione Civile ha eseguito un primo sopralluogo e non ha evidenziato o registrato danni a persone o cose. Paolo Dottarelli, sindaco di Bolsena, ha affermato che la speranza ora è che lo sciame si esaurisca.