Oggi sciopero di 4 ore del trasporto aereo

Confermato lo sciopero odierno di 4 ore, il personale di terra si fermerà dalle ore 13 alle 17 per protestare contro il mancato rinnovo dei contratti e per riuscire a velocizzare le trattative attualmente in corso. A scioperare sarà il personali dell’handling.

Rinviato lo sciopero dei bus previsto nella giornata odierna al prossimo 9 ottobre 2023. All’aeroporto di Malpensa, Milano, si terranno due presidi uno presso il terminal 1 e l’altro al terminal 2.

Oggi sciopero del personale di terra in aeroporto per 4 ore

È stato confermato lo sciopero di oggi, 29 settembre 2023, per quanto riguarda il comparto dei servizi per l’assistenza a terra per gli aerei e per i passeggeri che sostano negli aeroporti.

Lo sciopero inizialmente doveva essere di 24 ore ma è stato ridotto a 4 ore dopo che il ministero dei Trasporti ha esercitato la precettazione.

Lo sciopero perciò prevede che dalle ore 13:00 di oggi fino alle ore 17:00 di oggi gli addetti all’assistenza che si occupano del carico e dello scarico dei bagagli, che eseguono i check-in dei passeggeri e che si occupano del servizio agli aeromobili si fermeranno.

Nonostante l’intervento del Ministero dei Trasporti il personale di terra che lavora negli aeroporti ha voluto comunque confermare lo sciopero di 4 ore.

A proclamare l’astensione dal lavoro sono stati i sindacati nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl Trasporto e Uiltrasporti per sostenere la vertenza del rinnovo del contratto di lavoro scaduto a fine del 2017.

Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra i vari sindacati e l’associazione datoriale Assohandlers ma al momento non è stata raggiunta un’intesa tra le parti. Questo è il terzo sciopero, uno si era svolto a giugno 2023, un altro a luglio 2023. La trattativa tra le parti prosegue e si punta a realizzare un’intesa in tempi brevi.

Le parole dei sindacati

Dalla nota diffusa dai sindacati si legge che i lavoratori dell’Handling e le loro famiglie hanno subito un danno dal mancato rinnovo del contratto che hanno atteso negli ultimi sei anni.

Secondo i sindacati la precettazione è una “beffa” del governo che impedisce ai lavoratori di utilizzare lo sciopero come ravvedimento operoso.

“Il Governo anziché essere riconoscente nei confronti di chi, durante la pandemia e nelle fasi di ripartenza successive, ha rischiato la propria vita garantendo la continuità dei si servizi all’assistenza aeroportuale, sollecitando le compagnie aeree a contribuire alla positiva risoluzione della vertenza, ha deciso di penalizzare quello che è l’anello debole della filiera aeroportuale e cioè le lavoratrici e i lavoratori”

In Lombardia durante l’orario previsto dello sciopero si terra un presidio all’Aeroporto di Malpensa presso il Terminal 1 da parte del personale del settore dell’handling aeroportuale e al Terminal 2 da parte del personale Easyjet.

È stato invece rinviato lo sciopero che era previsto pe oggi dei mezzi di trasporto pubblico che doveva essere di 24 ore, in seguito alla riduzione di 4 ore per l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili guidato da Matteo Salvini.

Lo sciopero si svolgerà il prossimo 09 ottobre, ancora non si conoscono i dettagli.