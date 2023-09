Femminicidio a Castelfiorentino, muore Klodiana aveva 35 anni

Nella serata di ieri si è registrato l’ennesimo femminicidio, questa volta è una donna di 35 anni e ci troviamo a Castelfiorentino nei pressi di Empoli. La donna è stata uccisa con tre colpi di pistola, uno alla gola che le è risultato fatale. Dalle prime ipotesi a spararle è stato il marito in seguito ad una lite.

I due sembrerebbe che stavano litigando in strada, Klodiana si stava separando dall’uomo e da tempo non viveva più con lui. L’uomo risulta irrintracciabile e dalle prime informazioni sarebbe scappato dal luogo dell’omicidio a bordo di una Golf bianca. Le forze dell’ordine hanno istituito posti di blocco lungo tutta la zona limitrofa.

Femminicidio a Castelfiorentino, muore Klodiana una ragazza di 35 anni

Siamo a Castelfiorentino vicino alla città di Empoli dove nella serata di ieri, 28 settembre 2023, si è consumato l’ennesimo femminicidio.

La vittima questa volta è una donna di origini albanese e che aveva 35 anni di età, si chiamava Klodiana Vefa ed è stata uccisa con tre colpi di pistola mentre si trovava in strada.

Secondo i primi sospetti l’autore di questo femminicidio è il marito da cui la donna aveva scelto di separarsi e con cui da tempo non viveva più insieme.

L’uomo risulta essere irreperibile e dalle prime ricostruzioni sembra che sia stato proprio lui a sparare alla donna per poi fuggire a bordo di un’auto, una Golf bianca.

I Carabinieri hanno avviato le ricerche per riuscire ad arrestarlo, sono stati istituiti diversi posti di blocco in tutta la zona, soprattutto in Val d’Elsa nell’area che si trova tra Poggibonsi, nella provincia di Siena e anche nei pressi di Empoli.

Klodiana erano molti anni che viveva in Italia e lavorava come cameriera all’interno di un ristorante della zona. L’omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 20 in una strada che si trova nella frazione di Puppino, in seguito ad una lite avvenuta con il marito.

Quest’ultimo sembra che ieri si sia presentato nella casa dove viveva Klodiana insieme ai suoi figli, un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 14 anni, lei però sarebbe scesa in strada forse perché si riteneva più al sicuro.

Ed è invece proprio sul marciapiede in cui si trovava che le sono stati sparati tre colpi di pistola, uno dei quali ha colpito la gola risultandole fatale.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, un’ambulanza della Croce Rossa di Certaldo insieme al personale sanitario e anche un’automedica, ogni tentativo di salvare la donna e di rianimarla è stato vano. I colpi di pistola che ha ricevuto sono stati mortali.

Il commento del sindaco di Castelfiorentino

Alessio Falorni, sindaco della città di Castelfiorentino, ha scritto su Fb un post in merito alla vicenda. Ha confermato la morta di Klodiana, affermando che sia avvenuta in seguito ad una lite.

Il sindaco si è recato sul posto dell’omicidio insieme alle Forze dell’Ordine. Ha poi dichiarato che è ancora presto per dare informazioni e dettagli su quanto è avvenuto, e che sono diverse le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine.

Ha poi proseguito: “È il momento del silenzio e di stringersi attorno a una famiglia toccata da un avvenimento terribile”.