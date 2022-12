Divorzio a Buckingham, la scoppiettante indiscrezione: chi potrebbe separarsi

Secondo delle indiscrezioni a Buckingham Palace una famosa coppia sta per separarsi. Ecco di chi si tratta.

In questi mesi la Royal Family di Londra sta avendo un enorme pressione mediatica data dalla salita al trono di Re Carlo III dopo la morte di sua madre la Regina Elisabetta II avvenuta lo scorso 8 settembre.

I sudditi stanno cercando di abituarsi a non avere più come monarca la donna che per ben 70 anni ha regnato sul Regno Unito e pian piano stanno accettando il nuovo assetto con la figura di Carlo come Sovrano.

Buckingham Palace: ecco la coppia che sta per scoppiare

Al suo fianco c’è Camilla Shand, meglio conosciuta come Camilla Parker-Bowles, dal cognome del suo primo marito, che nel 2005 ha sposato Carlo d’Inghilterra diventando di conseguenza la Regina consorte del Regno Unito.

La donna, non è stata subito amata dal popolo per via del fatto che sarebbe una delle cause per il quale l’attuale Re avrebbe divorziato dalla sua prima moglie, Diana Spencer, scomparsa nel 1997 e ancora oggi amatissima.

La salita al trono di Carlo avrà la sua massima esposizione il prossimo 6 maggio, data decisa per la cerimonia di incoronazione che avverrà dopo tanti anni e che sarà trasmessa in tv e per la prima volta su internet e sui social.

Proprio per dare un assetto moderno al suo Regno, Re Carlo III ha deciso di chiedere aiuto a suo figlio, l’erede al torno il principe William e a sua moglie Kate Middleton che sembra prendere le decisioni più importanti.

Ma a far preoccupare tutti quanti a Palazzo è il suo secondogenito Harry e sua moglie Meghan Markle che dopo aver lasciato Londra per trasferirsi in America hanno avuto dei problemi con la famiglia reale.

La rivelazione

Il prossimo 10 gennaio, Harry pubblicherà a livello mondiale il suo primo libro autobiografico, intitolato Spare, dove pare rivelerà alcuni segreti della famiglia reale senza alcuni filtri.

Questo potrebbe comportare un allontanamento definitivo dal Regno per lui, sua moglie e i suoi figli, qualora sul testo venissero rivelati dei segreti che nessuno avrebbe mai svelato per non imbarazzare tutta Buckingham Palace.

Ma questo potrebbe non accadere, dato che ultimamente si vocifera che Re Carlo III starebbe facendo di tutto per riportare suo figlio a Londra anche a seguito di un presunto divorzio che secondo alcuni tabloid inglesi, dovrebbe essere annunciato a gennaio.

Ma nell’attesa della pubblicazione del libro, Harry e sua moglie Meghan hanno rilasciato su Netflix una docu-serie dove raccontano la loro vita e quello che hanno provato in questi anni.

La prima parte del prodotto televisivo ha visto la coppia raccontare di come hanno vissuto la pressione mediatica mentre nella seconda hanno parlato del rapporto con alcuni membri della famiglia reale.

In particolare, Harry ha parlato di come spesso il team di comunicazione di Buckingham Palace tende a diffondere voci non vere su un presunto divorzio tra lui e sua moglie senza però fare direttamente il nome di chi metterebbe queste voci in giro: