Alle 20, la giornata di voto in casa Partito democratico si è conclusa. Dallo spoglio delle schede del milione di elettori dem che si sono recati alle urne per le primarie è arrivata la sentenza: Elly Schlein è la nuova segretaria e prenderà il posto di Enrico Letta. Niente da fare per il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, dato per vincente in tutti i sondaggi, ma battuto nettamente dalla sua ex vice in tutte le grandi città e non solo.

Una partita apertissima, avevano detto a urne chiuse fonti del Nazareno, partita che in realtà più che aperta è stata ribaltata dalla deputata, che non ha vinto solo a Roma e Milano, ma anche a Bologna, Napoli, in Liguria, a Firenze e a Palermo, come annunciato dal Comitato Schlein.

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito democratico

Ancora non è ufficiale, sia chiaro, ma lo è a tal punto che lo sfidante ha già fatto il suo discorso dando alla deputata il merito di essere la nuova segretaria.

Il segretario regionale del Pd in Toscana è Fossi

Ma Schlein non vince solo a livello nazionale. In Toscana, per esempio, come ha detto Marco Furfaro, portavoce della mozione della deputata, ha vinto Emiliano Fossi che apparteneva alla corrente della pasionaria.