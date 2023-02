100 euro in meno in busta paga, ecco gli sfortunati che dovranno restituire soldi indietro

Ecco chi dovrà addirittura restituire i 100 euro dalla busta paga. Si tratta di lavoratori davvero sfortunati già sul piede di guerra.

Facciamo il punto della situazione su questa restituzione dello stipendio che sta facendo tanto discutere.

Bonus da 100 euro, come funziona

Il bonus da 100 euro oggetto della restituzione non è altro che il bonus Renzi. E’ un incentivo fiscale introdotto in Italia durante il governo di Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio dei Ministri. Il bonus è stato creato con l’obiettivo di stimolare la crescita economica, sostenere l’occupazione e ridurre il costo del lavoro per le imprese.

Il bonus Renzi prevede una detrazione fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 26.600 euro lordi annui, a cui si aggiunge un’ulteriore detrazione per i lavoratori con figli a carico. L’importo del bonus è pari a 80 euro al mese, per un massimo di 960 euro all’anno.

Il bonus Renzi è stato introdotto nel 2015 e, inizialmente, era previsto solo per il biennio 2015-2016. Successivamente, è stato prorogato e modificato più volte, fino al 2018, quando è stato sostituito dal bonus lavoro. Il bonus lavoro ha le stesse finalità del bonus Renzi, ma prevede un’agevolazione fiscale differente.

Il bonus Renzi ha avuto un impatto significativo sull’economia italiana, stimolando la crescita del PIL e sostenendo l’occupazione. Tuttavia, ha anche suscitato diverse critiche da parte di alcune associazioni e sindacati, che ne hanno contestato l’efficacia e la sostenibilità a lungo termine.

E’ stato oggetto di alcune controversie e critiche riguardo alla sua distribuzione e all’accesso al beneficio. In particolare, alcune imprese hanno ricevuto il bonus senza poi trasmetterlo ai propri dipendenti, oppure hanno richiesto ai lavoratori di firmare contratti a termine per evitare di corrispondere loro il bonus.

Adesso, però, il bonus Renzi, sostituito con il bonus lavoro, ha altri criteri d’erogazione e chi non li rispetta potrebbe dover restituire i soldi. Di seguiti vi spieghiamo cosa sta succedendo.

Chi dovrà restituire i soldi della busta paga

Il nuovo bonus lavoro, ex bonus Renzi, ha criteri d’erogazione differenti rispetto a quelli che possedeva il predecessore. Chi non li rispetta, dovrà restituire i 100 euro non solo nella busta paga del mese di gennaio, ma anche in quella di febbraio.

In particolare, il problema nasce dal cambio di reddito minimo che permette l’erogazione, che è passato da 28.000 a 15.000 euro. Nonostante la legge abbia cambiato la soglia di reddito minimo, Noipa ha continuato a erogare il bonus anche a coloro che avevano un ammontare annuale superiore.

Saranno proprio quei lavoratori con redditi superiori ai 15 mila euro all’anno, quindi, che dovranno restituire i 100 euro in busta paga. La notizia non fa affatto piacere a milioni di dipendenti italiani.

Il bonus Renzi è stato un incentivo fiscale importante per la crescita economica e l’occupazione in Italia, ma ha suscitato anche diverse polemiche e critiche. È importante valutare attentamente le modalità di erogazione e l’efficacia di tali incentivi, al fine di garantire una distribuzione equa e sostenibile delle agevolazioni fiscali per i lavoratori e le imprese.