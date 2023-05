La dinamica dell’incidente

Stando a quanto ricostruito finora, l’auto su cui viaggiavano la famiglia e il 16enne, avrebbe impattato contro i due guardrail e poi si sarebbe ribaltata. Nello schianto non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto è giunta la Polstrada per i rilievi del caso. I due feriti più gravi sono ricoverati in condizioni critiche tra gli ospedali “Fucito” di Mercato San Severino e “Ruggi” di Salerno.

«Una immensa tragedia ha colpito le nostre comunità», ha scritto sui social Raffaele De Prisco, sindaco di Pagani, paese d’origine del 16enne. «A seguito del violentissimo incidente mortale di ieri, che ha causato la morte di Jemila, di San Valentino Torio, questa notte ha perso la vita anche Rosario, sedicenne residente a Pagani.»

Cordoglio espresso anche da Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio, paese d’origine della famiglia coinvolta nell’incidente.

Sui corpi delle due vittime potrebbe essere disposto l’esame autoptico, per chiarire le cause del decesso. Non è ancora accertato se le due vittime indossassero o meno la cintura di sicurezza.