Roberto Sergio è ufficialmente il nuovo amministratore delegato della Rai

Il Cda ha votato e ha eletto come nuovo amministratore delegato Rai Roberto Sergio, tre i voti a suo favore, due si sono astenuti e solamente uno ha votato contro. La sua candidatura era stata proposta all’assemblea degli azionisti.

Roberto Sergio ha già comunicato di voler affidare a Paola Marchesini il ruolo di direttore dello staff. Mentre il ruolo di direttore generale corporate sarà affidato a Gianpaolo Rossi, questo ruolo fino ad oggi era sempre stato ricoperto dall’amministratore delegato.

Il nuovo amministratore delegato Rai è Roberto Sergio

Durante l’assemblea degli azionisti era stato proposto come nome di possibile nuovo amministratore delegato Roberto Sergio, e il Consiglio di amministrazione Rai che ha votato la sua candidatura lo ha ufficialmente nominato per questo ruolo.

Roberto Sergio è perciò il nuovo amministratore delegato con decorrenza immediata, la sua vittoria arriva con tre voti favorevoli della presidente Marinella Soldi e dei consiglieri Simona Agnes e Igor De Biasio.

Due invece hanno scelto di astenersi e sono Alessandro Di Majo e Riccardo Laganà, e l’unico voto contrario appartiene alla consigliera Francesca Bria.

Da Viale Mazzini la nota diffusa ha riportato quanto segue: “L’Assemblea degli Azionisti, che ha formalizzato la designazione di Roberto Sergio quale nuovo component del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di Amministratore Delegato.”

Prosegue poi: “A seguito di tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi successivamente, ha provveduto a nominare Roberto Sergio quale nuovo Amministratore Delegato, con decorrenza immediata”.

La Rai ha poi informato che il nuovo Amministratore Delegato una volta eseguite le formalità necessarie per assumere a pieno la sua carica, che sono state svolte nella riunione, ha voluto comunicare due nuove nomine.

La prima è per Paola Marchesini come direttore dello Staff Amministratore Delegato e l’altra nomina riguarda invece Gianpaolo Rossi nel ruolo di Direttore Generale Corporate.

Come la stessa Rai ha fatto sapere quest’ultima carica era sempre stata precedentemente ricoperta proprio dall’Amministratore Delegato, con questa scelta Roberto Sergio porta subito il primo cambiamento all’interno della Rai già dopo pochi minuti dalla sua nomina.

La nota diffusa dalla Rai si conclude con i ringraziamenti a Carlo Fuortes, l’Amministratore delegato uscente, per il ruolo svolto durante la sua carica.

Le dimissioni di Carlo Fuortes

Carlo Fuortes nei primi giorni di maggio aveva comunicato le sue dimissioni al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

La decisione era maturata perché dopo tanti anni di lavoro e avendo sempre agito nell’interesse delle istituzioni non c’erano più le condizioni per permettergli di proseguire a svolgere questo ruolo.

Nonostante il grande lavoro svolto in questi come Amministratore Delegato Rai, a partire dai primi giorni del 2023 si era acceso un importante discussione politica intorno al suo ruolo che per Fuortes rappresenterebbe un ostacolo e indebolirebbe non solo la Rai ma anche il Servizio pubblico.

Questo cambiamento è avvenuto in contemporanea al cambiamento di atteggiamento del Consiglio Amministrativo della Rai che ha mostrato nei mesi precedenti un atteggiamento meno costruttivo, rischiando così di mettere in difficoltà l’azienda, la sua programmazione, gli obblighi e le scadenze.

Con una lunga lettera che è poi stata diffusa dai media ha voluto perciò chiarire le motivazioni che lo hanno spinto verso questa decisione, da oggi perciò non sarà più lui l’Amministratore Delegato Rai ma Roberto Sergio.